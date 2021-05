De fiscale jaarrekening stap voor stap

De e-learning van The Finance Academy behandelt het thema ‘de jaarrekening op fiscale grondslagen’ en gaat daarbij dieper in op het toepassen van de fiscale grondslagen. Alle belangrijke aspecten komen aan bod. We lichten er enkele toe, namelijk belastinglatenties, de fiscale jaarrekening voor kleine rechtspersonen en fiscale waarderingsgrondslagen.

Voldoen aan de informatiebehoeften van het maatschappelijk verkeer

Om aan de informatiebehoeften van het maatschappelijk verkeer te voldoen zijn alle naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen verplicht een jaarrekening op te maken en openbaar te maken. Vennootschappen maakten aanvankelijk twee jaarrekeningen op. Een op commerciële grondslag (de vennootschappelijke jaarrekening) en een op fiscale grondslag (de fiscale jaarrekening).

Correcties op commerciële jaarrekening

De meeste belastingplichtige ondernemingen stellen de fiscale jaarrekening op door een aantal correcties op de commerciële jaarrekening toe te passen. Daarbij is van belang, dat aan een aantal specifieke fiscaal rechtelijke regelingen en faciliteiten aandacht wordt besteed en in de jaarrekening wordt verwerkt. In de e-learning van The Finance Acadamy komen die regelingen uitvoerig aan bod.

Belastinglatenties verdienen de nodige aandacht

Meer weten over de Fiscale jaarrekening? Volg de e-learning van de Finance Academy!

Belastinglatenties verdienen bijvoorbeeld de nodige aandacht. Ze leiden bij afwikkeling in de toekomst tot belastingeffecten. De e-learning zegt er het volgende over: “Een latente belastingverplichting (passieve latentie) duikt op als de commerciële waarde van een actief hoger is dan de fiscale waarde, wat bijvoorbeeld kan gebeuren rond de herwaardering van een pand, of als de commerciële waarde van een voorziening of vreemd vermogen lager is dan de fiscale waarde.”

Actief hoger dan commerciële waarde

Maar de omgekeerde situatie is ook mogelijk. Die treedt namelijk op bij een latente belastingvordering, een actieve latentie. “Daarvan is sprake als de fiscale waarde van een actief hoger is dan de commerciële waarde of als de fiscale waarde van een voorziening of schuld lager is dan de commerciële waarde, zoals in het geval van een pensioen eigen beheer dat wordt gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer.”

Fiscale jaarrekening voor kleine rechtspersonen

Verder is er aandacht voor het opstellen van jaarrekeningen bij kleine ondernemingen. De praktijk wijst uit dat die in veel gevallen sterk fiscaal gedreven is. Meestal is bij kleine ondernemingen sprake van een directeuraandeelhouder, die volledig op de hoogte is van de gang van zaken binnen de onderneming en geen of weinig behoefte heeft aan andere dan fiscale waarderingsgrondslagen, zo valt er in de e-learning terug te lezen.

Nut van een jaarrekening

“De bankier is als belangrijkste kredietverstrekker geïnteresseerd in de financiële positie van de onderneming, vooral in het kasstroomgenererende vermogen van de onderneming en de waarde van de verstrekte zekerheden, zowel door de rechtspersoon als door de directeuraandeelhouder in privé. Het nut van een jaarrekening op basis van niet-fiscale grondslagen is in het algemeen dan ook beperkt, omdat kleine rechtspersonen niet controleplichtig zijn en de waarde van de onderneming sterk afhankelijk is van de kwaliteiten van de directeuraandeelhouder. En een balans op basis van fiscale grondslagen uit oogpunt van kapitaalbescherming ook voldoende inzicht biedt in het aandelenkapitaal of de eigen vermogenspositie.”

Fiscale waarderingsgrondslagen

Een derde belangrijk hoofdstuk in de e-learning van The Finance Acadamy behandelt de fiscale waarderingsgrondslagen. De wet bepaalt dat de overgang van commerciële naar fiscale grondslagen als een rechtstreekse wijziging van het eigen vermogen per begin van het boekjaar moet worden behandeld. “Voor een stelselwijziging moet een gegronde reden zijn die in de toelichting wordt uiteengezet. Een gegronde reden voor deze stelselwijziging kan het realiseren van kostenbesparingen zijn.” Welke consequenties dat heeft voor uw jaarrekening komt uitgebreid in de e-learning terug. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden, definities en handige overzichten.

Meer weten over dit onderwerp?

Volg de e-learning op The Finance Academy!