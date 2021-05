“De markt van overnames is er een van uitersten”

Als gevolg van Covid-19 heeft de overheid hele sectoren volledig platgelegd. Andere ondernemingen profiteren juist van de overheidsmaatregelen. Hoe reageert de overnamemarkt hierop? Cm: sprak met Jaap Schrover en Guus van Houts, corporate finance experts bij Crowe Foederer over de verwachtingen. “Grote vraag blijft natuurlijk wat politieke partijen na de verkiezingen doen.”

“Het aantal overnametransacties in de eerste helft van vorig jaar is duidelijk naar beneden gegaan”, stelt Jaap Schrover. “Desondanks waren er in de tweede helft van 2020 wel weer meer transacties, waardoor het totale aantal in 2020 hoger uitkwam dan in 2019.” Zijn collega Guus van Houts: “Ook worden er zeer veel transacties verwacht in 2021 en de daaropvolgende jaren. In onze eigen praktijk zien we zeer veel activiteit op het gebied van fusies en overnames. We hebben op dit moment tien due diligence- en twintig overnametrajecten lopen.” Dat de overnamemarkt op stoom is komt vooral doordat ‘de zakken van investeringsmaatschappijen goed zijn gevuld’. Schrover: “Vanwege de lage rente is het goedkoop lenen. Dat geld is op zoek naar rendement en daarom willen investeringsmaatschappijen actie ondernemen.”

Indicatie van de waarde

Wie afdaalt naar het Nederlandse mkb ziet dat de gemiddelde waarde van een onderneming volgens Brookz ligt op een ebitda-multiple van 4,85. Uit de cijfers van dat platform blijkt dat de multiples in het tweede helft van 2020 bij IT-dienstverlening en softwareontwikkeling zijn opgelopen tot 6,5. Gezondheidszorg en farmacie komt daar achteraan met 6,25 procent, gevolgd door argi & food (5,6) en e-commerce (5,55). “Detailhandel wordt met een multiple van 3,05 het minst interessant gevonden, maar dat is ook te verklaren vanuit de coronacrisis”, aldus Van Houts. “Deze cijfers geven een indicatie van hoeveel een bedrijf waard kan zijn, maar het is slechts een indicatie. Voor een echte waardebepaling moeten we toch echt in de cijfers van de onderneming zelf duiken. Bijvoorbeeld over de vorm van de onderneming, over of het bedrijf terugkerende klanten heeft, over het risicoprofiel, enzovoorts. Duidelijk is wel dat er, vanwege de groei, meer betaald wordt voor internationaal opererende ondernemingen.”

Multiples internationaal naar 11

Er is geen overzicht van multiples bij de grote bedrijven in Nederland, maar internationaal zijn er wel cijfers en daar lopen de multiples van grote internationale ondernemingen op naar 11, aldus Van Houts. Nog meer cijfers, maar dan vanuit het mkb. Negentien procent van de overnames werd in de tweede helft van 2020 gedaan in de sector zakelijke dienstverlening. Daarna volgt met veertien procent weer IT-dienstverlening en softwareontwikkeling. “Upcoming zijn media, reclame en communicatie”, vervolgt Van Houts. “Je ziet in het staatje van de gedane deals in sectoren duidelijk dat er branches zijn die profiteren van de coronacrisis.”

Groeipotentieel

Van het mkb naar thema’s zoals de energietransitie. Ook die thema’s kunnen aanleiding vormen om, soms hele grote, deals te doen. “In 2020 werd Tesla in beurswaarde meer waard dan Toyota”, stelt Van Houts. “Dat is eigenlijk opmerkelijk als je kijkt naar het feit dat zowel in aantallen verkochte auto’s als in omzet Toyota vele malen groter is dan Tesla. Maar Tesla blijft groeien onder het thema energietransitie.” Ook het van oorsprong Nederlandse Fastned is er een voorbeeld van. “De beurswaarde groeit boven het miljard terwijl het bedrijf geen winst maakt. Daar zit, net als bij Tesla, een verwachtingspatroon aan vast dat er in innovatie en nieuwe technieken een groeipotentieel zit.”

Terughoudende banken

Schrover concludeert dat de overnamemarkt er een is van uitersten. “Aan de ene kant is er dus heel veel geld bij investeringsmaatschappijen. Aan de andere kant, bij de ondernemingen zijn er de problemen van de coronacrisis. Het aantal faillissementen is nog steeds historisch laag. Dat komt door de aanhoudende steun van de overheid in deze coronacrisis en banken die uitstel van betaling geven. Onderzoek van accountantskantoor PwC laat zien dat ook instroom bij afdelingen bijzonder beheer bij banken laag is. Dat komt eveneens door aanhoudende overheidssteun. Maar banken zijn ook zeer terughoudend met het aannemen van nieuwe klanten en het verstrekken van aanvullend krediet aan mkb-bedrijven. Logischerwijs is de bank vooral bij mkb-bedrijven die door de coronacrisis getroffen zijn terughoudend.”

Komt er een faillissementsgolf?

Verwachting is wel, als de overheidssteun wordt afgebouwd, dat er een faillissementsgolf kan komen in kwartaal drie of vier van dit jaar. Van Houts: “Dat hangt natuurlijk in grote mate af van wat politieke partijen na de verkiezingen doen. Verlengen ze de steunmaatregelen of niet? In het bijzonder zijn horeca, cultuur en recreatie en groot- en detailhandel getroffen door de crisis. Veel voorraden zijn niet verkocht, winkels zijn gesloten en er wordt meer online gekocht. Het is de vraag wat het langetermijneffect is van die ontwikkelingen op het verdienmodel van die branches. Komt het landschap er anders uit te zien? Branches zoals ICT, financiële dienstverlening en gezondheidszorg zijn minder getroffen. Daar is geld en daar vinden dan ook meer overnames plaats.”

Oplopende belastingschuld

Een andere ontwikkeling bij bedrijven is de oplopende belastingschuld. Schrover: “Vaak zie je dat ondernemers in de problemen tot nu toe wel de betalingen van leningen aan familie en financiers voldoen, maar de betaling van belasting uitstellen. Ze gebruiken de belastingdienst zo als bank. Er staat inmiddels zeventien miljard aan belastingschuld uit. De grote vraag is hoe de politiek daarmee omgaat. Als ze stoppen met steun, zou dat kunnen leiden tot het alsnog omvallen van veel bedrijven. Daarmee is een deel van de steun voor niets geweest. Aan de andere kant zou het oneerlijke concurrentie kunnen zijn als je schulden kwijtscheldt. Dat tegenover ondernemers die ook getroffen zijn, maar zelf het hoofd boven water hebben weten te houden.”