Dynamische sturing in turbulente tijden – data, drijfveren en gedrag

De coronacrisis heeft het belang van dynamische sturing in turbulente tijden aangetoond. Verschillen tussen regio’s, landen en organisaties werden pijnlijk zichtbaar. Dit boek over dynamische sturing geeft antwoord op vragen als: Hoe stel ik medewerkers in staat snel en slagvaardig te acteren? Hoe zorg ik ervoor dat wij ons continu en flexibel blijven ontwikkelen? Hoe waarborg ik dat wij beschikken over de informatie die wij nodig hebben, zelfs als de omstandigheden ingrijpend veranderen? En hoe ontwikkel ik stap voor stap een dynamisch besturingssysteem?

De directe schrijfstijl maakt het boek makkelijk leesbaar. Door de modulaire structuur kunnen hoofdstukken afzonderlijk van elkaar worden gelezen. Het boek begint met een bloemlezing van praktische visies en toepassingen op het gebied van dynamische sturing. De praktijkvoorbeelden maken de theorie levendig en faciliteren de vertaalslag naar de eigen situatie. Het tweede deel van het boek beschrijft per bouwsteen de aanpak om een dynamisch besturingssysteem te ontwikkelen. Dat maakt dit boek uniek: om dit goed te beschrijven, moet je het namelijk zelf hebben gedaan.

Voor managers is het belangrijk te weten hoe zij gedrag kunnen beïnvloeden met data. Voor projectmanagers, analisten en datamanagers is het waardevol om te ervaren hoe zij dynamische sturing kunnen implementeren. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de rol van de controller, als regisseur van de informatievoorziening. Voor studenten is een praktijkcasus ontwikkeld, waarmee zij hun kennis op het gebied van performance management, bestuurlijke informatievoorziening, management accounting, data management en data analytics kunnen toepassen.

Over de auteur

Fred Conijn is managing consultant bij DynamicControl.NL. Hij is gespecialiseerd in het dynamiseren van de besturing bij profit- en non-profitorganisaties. Fred verzorgt cursussen en opleidingen om zijn ervaringen met het toepassen van dynamische sturing te delen onder het motto ‘voordoen, samen doen, zelf doen’