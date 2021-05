Finance week: laatste bedrijven presteren bedrijfsresultaten

In de komende beursweek krijgen beleggers het wat rustiger met bedrijfsresultaten. In Nederland staan nog wel een paar grote bedrijven op de agenda, zoals Ahold Delhaize, ABN AMRO en Aegon die alle drie op woensdag de boeken openen, maar met name in de Verenigde Staten zijn de meeste kwartaalcijfers al bekendgemaakt. Verder wordt er deze week naar de inflatie gekeken.

Behalve Ahold, ABN en Aegon krijgen beleggers in Amsterdam nog meer bedrijven voor de kiezen. Ook laadpalenmaker Alfen, baggeraar Boskalis en maritiem dienstverlener SBM Offshore geven die dag bijvoorbeeld een update. De week begint met definitieve cijfers van PostNL dat eerder al goede voorlopige resultaten liet zien.

Elders in Europa komen onder meer biotechbedrijf BioNTech, energiebedrijf E.ON, industrieel concern Thyssenkrupp en reisconcern TUI met een kwartaalupdate. Uit de VS is Disney het belangrijkste bedrijf dat een inkijkje in de resultaten geeft.

Tweede deel van de week rustig

Het tweede deel van de week is rustig qua bedrijfsnieuws vanwege Hemelvaartsdag op donderdag. Desondanks zijn de beurzen die dag en de vrijdag erna wel gewoon open.

Verder gaat de blik vooral naar macro-economische cijfers en in het bijzonder die over de inflatie. De Nederlandse cijfers over de geldontwaarding komen dinsdag met later in de week ook Duitse, Franse en Amerikaanse cijfers over de inflatie. Bovendien komen verschillende landen zoals Nederland, de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten met cijfers over de industriële productie en worden de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) vrijgegeven.