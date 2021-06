Finance week: veel aandacht voor inflatiecijfers

Beleggers gaan een week tegemoet waarin vooral macro-economische publicaties centraal staan, met veel aandacht voor inflatiecijfers. Vrijwel alle bedrijven hebben hun kwartaalcijfers over het begin van 2021 gepubliceerd. Ondertussen beginnen de financiële markten komende week alvast vooruit te kijken naar het nieuwe rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat op 10 juni bekend wordt.

Verschillende Europese landen publiceren komende week hun nieuwste inflatiecijfers. Na de zware economische teruggang in 2020 nemen de zorgen toe dat economische stimuleringsmaatregelen in combinatie met economisch herstel tot te sterke prijsstijgingen leiden. Met name op Wall Street sloeg de voorbije maanden vaak de vrees toe voor sterke inflatie, omdat daarmee ook de rentes snel zullen stijgen.

Verkoopgolf

Hogere rentes zijn mogelijk goed nieuws voor banken en andere financieel dienstverleners. Maar op aandelenbeurzen leidt het ook vaak tot een verkoopgolf van met name beursfondsen die snel in waarde zijn gestegen, omdat minder risicovol geachte obligaties dan meer opleveren.

In dat opzicht zullen ook woorden van ECB-bestuurders nauwkeurig worden gewogen. Binnen de raad van bestuur van de centrale bank bestaat waarschijnlijk geen eensgezindheid over de gewenste duur en omvang van het stimuleringspakket tegen de coronacrisis, schrijven kenners van ING. Voorstanders van het ruimhartig opkopen van schuldpapieren, bedoeld om rentes laag te houden, zullen waarschijnlijk nog wel in de meerderheid zijn. Maar mogelijk laten de ‘haviken’ binnen het ECB, die de geldpers liever minder hard laten draaien, zich wel horen in de laatste dagen voor de radiostilte die geldt voor de ECB-bestuurders in de week voor het rentebesluit.

Begrotingsplannen Biden

Op de Amerikaanse beurzen zal er ook aandacht voor de politiek in Washington zijn. President Joe Biden onthulde vrijdag begrotingsplannen die de hoogste federale uitgaven van de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog betekenen. Naar verwachting stuit de Democraat op flink wat tegenstand van Republikeinen, die weinig goeds verwachten van een jaarbegroting van zes biljoen dollar. Daarnaast verschijnt op vrijdag het belangrijke banenrapport over de arbeidsmarkt in mei.

Beleggers kunnen zich dinsdag nog buigen over de eerstekwartaalcijfers van Zoom Video, die inzicht geven in de populariteit van thuiswerksoftware na versoepelingen van lockdownregels. Chipbedrijf Broadcom geeft donderdag inzage in de boeken. Marktonderzoeker Markit publiceert donderdag nog nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in onder meer Duitsland, Frankrijk, de eurozone en de Verenigde Staten. De handelsweek in New York is overigens een dag korter. Maandag zijn de beurzen gesloten wegens Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse militairen worden herdacht.