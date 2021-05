“Financial heeft meer nodig dan alleen verstand van finance”

De CFO anno 2021 kent het échte en complete verhaal achter de cijfers in een organisatie. Dat is de overtuiging van Patrick Nijhoff, eigenaar van Nijhoff Org en partner van BiiC. “De CFO moet met een veel bredere, holistische, blik kijken naar de organisatie waarin hij of zij werkt.”

Nijhoff begon zijn professionele loopbaan als accountant en typeerde zijn persoonlijkheid destijds als de kleur blauw. “Ik was alleen maar bezig met finance en staarde me blind op cijfers. Maandcijfers, budgetten, kpi’s en noem maar op. Doordat ik bij een aantal bedrijven dicht op de werkuitvoering zat en daarmee ook dichtbij de klanten, stelde ik mijzelf de vraag: draait het alleen maar om cijfers of gaat het ook om mensen die die cijfers realiseren? De vraag waarom mensen ’s morgensvroeg uit hun bed komen intrigeerde mij, en nog steeds. Het is een van de meest cruciale vragen die je continue moet stellen. Als je medewerkers, teams en de organisatie in zijn geheel, wilt laten excelleren en laten groeien. Ik kwam toen tot de conclusie dat het om cijfers én mensen gaat in een organisatie.”

Combinatie van finance en HR

Vanuit zijn visie dat medewerkers een belangrijke spil zijn in het succes van de organisatie sprak Nijhoff, bij elke organisatie waar hij werkzaam was, de ambitie uit om naast finance ook HR onder zijn hoede te nemen. “Ik word zelf gedreven door medewerkers, afdelingen en de organisatie als geheel aan het einde van de dag een stukje beter wordt achtergelaten dan toen ik ’s morgens opstond. Ik zat aanvankelijk alleen in CFO-netwerken, maar daarin wordt alleen vooral gesproken over finance. Ik ben me toen ook bewust gaan mengen in HR-netwerken. En zo kon ik de kennis uit verschillende netwerken combineren. Zoals bij het inzetten van medewerkers op de juiste plaats in de organisatie, passend bij hun passies en talenten. Of het idee om te denken in termen van rollen in plaats van functies. Ik heb ook altijd tijd vrijgemaakt om in de keuken te kijken bij andere bedrijven. Hoe richten zij hun organisatie in? Hoe gaan zij om met talentmanagement? Hoe lopen de verschillende lijntjes? Verbetering en groei begint bij nieuwsgierigheid, vragen blijven stellen en blijven leren. Daarom lees ik veel, volg ik webinars, trainingen en beluister ik mooie podcasts, onder andere over innovatie, en ben ik betrokken bij hogescholen. Het is een advies dat ik wil meegeven aan CFO’s en financials: verrijk jezelf continu, blijf leren en vraag jezelf af wat succesvolle bedrijven anders doen dan niet succesvolle bedrijven. Blijf zeker in het finance-netwerk, maar probeer ook in andere netwerken te komen. Zo is ook mijn algemene interesse gegroeid in bedrijfskunde en in de commerciële kant van organisaties.”

Samenspel van elementen

Door zich steeds meer te verdiepen in de organisatie, kwam bij Nijhoff het besef dat het niet alleen om cijfers en mensen gaat, maar om veel meer. Een organisatie is volgens hem een samenspel van veel verschillende elementen. Hij stelde zichzelf de vraag: wat maakt het dat het ene bedrijf duurzaam succesvol is en de andere niet? Om hier antwoord op de geven ontwikkelde hij zijn eigen organisatiemodel, waarmee met een 360 graden blik naar de organisatie wordt gekeken. Het draait hierbij om drie pijlers: verbinding, richting en beweging. ‘’Veel bedrijven zitten continue in de ‘doe-modus’, de waan van de dag, terwijl het echt noodzakelijk is om je af en toe even in de – denk en beschouw-modus te zetten. Wat zien we dan? Het is belangrijk om in de organisatie verbinding te creëren tussen de passies en energie van en in de organisatie, de klanten, de producten en diensten, de medewerkers, de organisatie, strategische partners en stakeholders, de omgeving en de maatschappij en bovenal met resultaten, van elk van deze genoemde elementen.”

“Al deze elementen staan in verbinding met elkaar en bepalen, samen met de pijlers richting en beweging (actie) het succes van jouw organisatie. Ik vind dat je als finance, en met de CFO voorop, inzicht moet hebben hoe de verbindingen en processen in de eigen organisatie lopen. Leg daarbij vooral je oor te luister in en buiten de organisatie. En luister naar de echte verhalen van medewerkers, klanten, leveranciers en anderen.”

De business instappen

Om die holistische kijk op de organisatie te ontwikkelen, dat wil zeggen het inzicht dat alles in de organisatie met alles samenhangt en op elkaar inwerkt, vindt Nijhoff het noodzakelijk dat de CFO de business instapt. “Een CFO beschikt over alle eigenschappen die hiervoor nodig zijn. Hij of zij is kritisch, bevragend, kan verbanden zien en leggen en heeft altijd de focus op resultaten. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel je als financial bijvoorbeeld kunt leren door te sparren met niet-financials, zoals bijvoorbeeld met commerciële collega’s. Zorg dat je hun proces snapt en brainstorm samen over de samensmelting van de cijfers en de commercie. Twee procent meer klanten, betekent zoveel procent meer marge. Er zijn nu 30 procent terugkerende klanten, wat gebeurt er als dit 35 procent wordt? Wat moet je aan de voorkant doen om dit te realiseren? Is de content op onze website wel goed? Hoe goed is ons klantbeheer? De kern van de zaak draait eigenlijk om vragen stellen; jezelf en elkaar continue vragen blijven stellen.”

Positie versterken

Nijhoff denkt dat de CFO de positie in de boardroom kan versterken als hij of zij verder durft te kijken dan het financiële aspect. “Het verhaal dat je kunt vertellen is veel sterker. Dan word je niet meer gezien als iemand die op de rem staat. Niet dat alle CFO’s dat doen, maar ik merk dat ze zo nog wel vaak worden gezien. Door de verdieping op te zoeken, je vleugels uit te slaan in de organisatie, zal de rest van de organisatie je eerder betrekken bij niet-financiële beslissingen.”

“Stap dus je kamer uit, verbreed je horizon en stap de business in. Creëer daar ook de mogelijkheid voor om dat te kunnen doen. Of dat dan wel in de aard van de CFO ligt? Je hoeft niet per se ineens een uitbundige persoon te worden. Maar door de onderzoekende, ondervragende en kritische eigenschappen die je als het goed is in huis hebt, kun je een heel eind komen. En uiteindelijk is iedereen geïnteresseerd in jou als met jouw inzichten, ideeën of plannen, de organisatie sterker wordt, groeit en er betere resultaten behaald kunnen worden.”

Over Patrick Nijhoff Nijhoff volgde met succes de accountancy- en controllersopleiding. Onder de naam Nijhoff Org en als partner van BiiC, adviseert en begeleidt hij daarnaast organisaties om hun inzicht te versterken, zodat zij op een verantwoorde manier kunnen (door)groeien. Dat doet hij onder andere door gebruik te maken van een door hem zelf ontwikkeld organisatiemodel en door een organisatie mri-scan te maken van de organisatie, de Business Value MRI. Nijhoff was eerder werkzaam bij zowel mkb als internationale bedrijven, waaronder negen jaar bij Peterson Control Union, een familiebedrijf met ruim 4.000 medewerkers in 70 landen. Daar was hij directeur supporting services en was hij onder andere verantwoordelijk voor een aantal finance, (F)- en SSC, en HR-teams. “Mijn loopbaan kenmerkt zich door een zoektocht naar wat organisaties succesvol maakt.”

Het wiel niet opnieuw uitvinden

De ontwikkeling van een holistische kijk op de organisatie is een zoektocht, stelt Nijhoff. “Je begeeft je op nieuwe en in het begin vaak onbekende paden. Ook ik vind dat soms best spannend. Maar het besef helpt mij dat bijna alle problemen en uitdagingen in de eigen organisatie al zijn voorgekomen in andere organisaties. Er zijn al heel veel oplossingen voorhanden, die we enkel hoeven op te sporen. Kijk daarom zeker ook in de keukens van andere bedrijven. Als ik een nieuw systeem wil aanschaffen, vraag ik mijn netwerk naar ervaringen. Ik ga het wiel niet opnieuw uitvinden. Je moet lef hebben en het gewoon doen. Medewerkers in de organisatie en jouw netwerk zijn bereid om je te helpen en omgekeerd kunnen ze jouw hulp ook gebruiken.”

Blik op managementteam

Nijhoff vindt het ook belangrijk om de die brede blik door te voeren in het managementteam. “Kijk eens samen met een afstand naar jullie eigen organisatie alsof die niet van jullie is. Welke zaken vallen je op? Welke blinden vlekken zien we opeens? Hoe tevreden zijn de medewerker en de klanten? Hoe is het gesteld met de digitalisering en de processen? Wat is de kwaliteit van het management? Wat is het advies dat jullie deze organisatie willen geven? Dat levert mooie inzichten en resultaten op. En van daaruit kunnen je vooruitgang boeken en zeker niet alleen op financieel gebied.”

Kleur bekennen

Nijhoff moedigt tot slot de CFO en de financials aan om kleur te bekennen. “Blijft niet in die ‘blauwe hoek’ van de cijfertjes zitten. Natuurlijk moet de financiële basis op orde zijn, maar ga zeker op verkenning uit en maak verbinding. Besef je dat in heel veel zaken waarde te onderkennen is; voor de onderneming, voor de klant, voor de medewerkers, voor het product of dienst, dat is R&D en innovatie, voor strategische partners en stakeholders en voor de maatschappij. ” Door zijn eigen zoektocht typeert Nijhoff zichzelf nu als iemand met een gevarieerd kleurenpallet. Een mooi pad dat Nijhoff elke CFO gunt.