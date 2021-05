Financials minst geraakt door pandemie

Slechts zeven procent van de financials wereldwijd is gevraagd om minder te werken of vrijwillig een loonsverlaging te accepteren als gevolg van de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van recruitmentorganisatie Robert Walters. Daarmee is het de beroepsgroep die door de pandemie het minst heeft moeten terugschalen in uren en salaris.

“Financial heeft meer nodig dan alleen verstand van finance” Lees ons gesprek met Patrick Nijhoff

Robert Walters vroeg 5.500 professionals en 2.200 bedrijven in 31 verschillende landen naar de gevolgen van de coronacrisis op hun arbeidsomstandigheden. Gemiddeld gaf vijftien procent van de werknemers aan minder te zijn gaan werken of een loonsverlaging te hebben geaccepteerd.

Wel zijn de verschillen per beroepsgroep groot. Zo gaf de helft (50 procnet) van de kunst- en cultuurprofessionals aan dat zij afgelopen jaar als gevolg van de pandemie minder uren hebben gewerkt of salaris hebben ingeleverd. Voor marketing- en reclameprofessionals was dit 36 procent en voor horecamedewerkers en medewerkers in de vrijetijdssector 28 procent.

Toegenomen werkdruk

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de financiële professionals (45 procent) meer werk verzette tijdens de lockdown dan voorheen. Als gevolg hiervan maakte 32 procent in het afgelopen jaar langere dagen dan voor de pandemie.

“Vanwege de coronacrisis was en is er bij veel bedrijven extra behoefte aan informatie, analyses en duiding van financiële cijfers”, zegt Annemieke Peskens, director bij Robert Walters Rotterdam. “Organisaties willen inzicht in hoe zij ervoor staan en hoe de toekomst eruit ziet. De werkdruk is daarom voor veel financials alleen maar toegenomen.”

Vacaturestop

Ondanks deze toegenomen werkdruk voerde veertig procent van de bedrijven wereldwijd ook voor finance-functies aanvankelijk een vacaturestop in. Dit gebeurde het vaakst bij bedrijven werkzaam binnen de horeca- en vrijetijdssector (90 procent) .

Sectoren waar de pandemie juist weinig gevolgen had voor de positie van financials zijn de financiële en bancaire sector, IT, accounting, de verzekeringssector en de juridische sector.

Tekort aan financials in Nederland

Uit onderzoek dat Robert Walters eerder dit jaar uitvoerde, bleek dat het aantal financiële vacatures in Nederland alweer nagenoeg op hetzelfde niveau ligt als voor de pandemie. In het eerste kwartaal van 2021 stonden er ruim 10.000 vacatures open voor financials*. Er is vooral behoefte aan experts op het gebied van data analytics en financial modelling.