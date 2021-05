Gavin van Boekel beoogde nieuwe CFO van Heijmans

De raad van commissarissen van Heijmans NV heeft het voornemen om Gavin van Boekel per 1 september 2021 te benoemen tot nieuwe CFO. Hij gaat daarnaast deel uitmaken van de raad van bestuur.

Van Boekel is na afronding van de studies Internationale Bedrijfskunde en Registercontroller werkzaam geweest in verschillende financiële functies bij Unilever. In september vorig jaar startte hij als CFO Middle Europe & Benelux.

Het voornemen tot benoeming zal worden toegelicht op een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op een nog te bepalen datum. Bij goedkeuring gaat Van Boekel samen met CEO Ton Hillen de raad van bestuur vormen.

Wie werkt waar in finance?

De laatste tijd zijn er heel wat financeprofessionals van functie of of baan veranderd.

In dit overzicht alle carrièreveranderingen in finance op een rij.