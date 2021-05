Heineken in gesprek over grote overname in Zuid-Afrika

Heineken is in gesprek over de overname van het Zuid-Afrikaanse drankconcern Distell. Dat bevestigt de Nederlandse brouwer na een eerder bericht van persbureau Bloomberg. Op de beurs in Johannesburg was Distell maandag omgerekend 1,9 miljard euro waard, waarmee dit een van de grootste overnames van de afgelopen jaren voor Heineken zou kunnen worden.

Distell is naar eigen zeggen de grootste producent van wijn, ciders en sterkere alcoholische dranken in Afrika. Het bedrijf is onder andere bekend van de likeur Amarula en Savanna Cider, die ook in Nederlandse winkels worden verkocht.

Distell schrijft op zijn site 4400 werknemers in dienst te hebben. Jaarlijks draait het bedrijf een omzet van zo’n 26,1 miljard rand, omgerekend 1,5 miljard euro.

Gesprekken lopen nog

Heineken benadrukt dat de gesprekken nog lopen. Het is daarom nog niet zeker dat het uiteindelijk tot een deal komt.