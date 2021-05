KPN wijst twee ‘ongevraagde’ overnamevoorstellen af

KPN heeft twee “ongevraagde” overnamevoorstellen van investeerders afgewezen. Het Nederlandse telecombedrijf kreeg onder meer een gezamenlijk voorstel van het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak, waarover zakenkrant Financial Times eerder op zondag berichtte. Ook werd KPN benaderd door het Amerikaanse KKR.

De voorstellen zijn zorgvuldig afgewogen, laat KPN weten. Maar het bedrijf denkt niet dat ze zullen bijdragen aan de door KPN ingezette strategische koers. Daarom koos het bestuur van KPN ervoor om nee te zeggen. Met de genoemde partijen hebben ook geen onderhandelingen plaatsgevonden.

Bedrag niet genoemd

Volgens de Financial Times betrof het voorstel van EQT en Stonepeak een bod van zo’n 18 miljard euro, inclusief schulden. Maar KPN ontkent dat de investeerders al een bedrag hadden genoemd. Of KKR al een concreet bod zou hebben gedaan, wil een woordvoerster van KPN niet zeggen. Ook laat ze zich er niet over uit of het bedrijf over de voorstellen al contact heeft gehad met de overheid.

Er klinken al langer overnamegeruchten rondom KPN en er wordt veel gespeculeerd over een verdere consolidatie in de telecomsector. Maar wie KPN wil inlijven kan dat eigenlijk alleen doen in samenspraak met de onderneming zelf en de Nederlandse staat. De overheid, die de telecomsector onder de kritieke infrastructuur rekent, kan voor een overname gaan liggen als de nationale veiligheid of het publieke belang bij een overname wordt geschaad.

Heeft KPN wel interesse?

Of KPN geïnteresseerd is om in handen van een ander bedrijf te komen, is ook nog maar de zeer vraag. KPN-topman Joost Farweck zei eerder in zijn algemeenheid dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft. Wel zou hij elk eventueel bod op KPN goed willen wegen, om hierover een besluit te kunnen nemen dat in het belang is van zowel werknemers, klanten als aandeelhouders.

Het lijkt erop dat de investeerders in kwestie achter de schermen nog geen significant belang hebben opgebouwd in KPN. In de archieven van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn daarvan althans geen meldingen te vinden.

Het ministerie van Economische Zaken wil niet ingaan op dit specifieke geval. “In algemene zin” wil het ministerie wel het belang benadrukken van Nederlandse marktpartijen die “actief investeren in een goede digitale infrastructuur”. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat er nu partijen zijn die hier aan bijdragen, waardoor Nederland “op topposities” prijkt in internationale vergelijkingen. “En dat willen we graag zo houden.”

Overnames worden getoetst

Daarom is er sinds 2020 de wet Ongewenste Zeggenschap Telecommunicatie (WOZT), die ervoor zorgt dat overnames in de telecomsector van tevoren getoetst kunnen worden, bijvoorbeeld om de nationale veiligheid te garanderen. “Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de overnemende partij nauwe banden heeft met een staat waarvan vermoedens bestaan dat deze de telecommunicatiepartij wil beïnvloeden om misbruik van de dienstverlening mogelijk te maken”, aldus het ministerie. In de meeste gevallen zou dit niet aan de orde zijn.