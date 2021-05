‘Meeste bedrijven verdienden meer in de coronacrisis’

De kranten staan vol met ondernemers die tijdens de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, maar de meeste bedrijven verdienden juist meer in 2020. Dat blijkt volgens het FD uit onderzoek van strategieadviesbureau Simon-Kucher & Partners. In de software-industrie, de bouw, defensie, groothandel en logistiek groeiden de winsten het meest.

Zes op de tien bedrijven uit het onderzoek zeggen dat ze vorig jaar hun winstmarges wisten te verbeteren en dat dit vooral lukte door prijsverhogingen. Meer dan de helft zegt onomwonden meer te verdienen dankzij de crisis.

Negen van de tien Nederlandse bedrijven verwachten de prijzen ook dit jaar in lijn met de inflatie of harder te laten stijgen. Daarmee worden de prijzen in Nederland vaker verhoogd dan in de rest van de wereld. Ook het aantal bedrijven dat de prijzen harder laat stijgen dan de inflatie, is in Nederland groter.

De stijgende winstmarges duiden erop dat er bedrijven zijn die een slaatje weten te slaan uit de crisis. Een andere oorzaak van prijsverhogingen zijn stijgende grondstofprijzen, zegt Sebastian Haenen van Simon-Kucher. Hogere inkoopkosten worden door bedrijven als belangrijke oorzaak genoemd als ze geen winst maken.