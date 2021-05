Meewind benoemt Chrisbert van Kooten tot CFO

Chrisbert van Kooten (52) wordt per 1 juni 2021 CFO van duurzaam beleggingsfonds Meewind. Van Kooten bekleedt daarmee een functie die nog niet eerder bij het beleggingsfonds bestond. In zijn nieuwe rol van CFO zal Van Kooten de financiële groeistrategie van het fonds met een belegd vermogen van 280 miljoen euro verder vorm gaan geven.

Van Kooten neemt jarenlange financieel-bestuurlijke ervaring mee in zijn nieuwe functie. Zo werkte hij eerder dertien jaar bij KPMG en was hij de laatste twaalf jaar werkzaam bij TINC Development Partners (TDP). Hier vervulde hij de afgelopen vijf jaar de rol van CIO binnen het directiecomité van TDP en was hij lid van de directieraad van TINC, een beursgenoteerde investeringsmaatschappij met een gediversifieerde portefeuille van investeringen in de publieke en private infrastructuur. Als CFO van Meewind wordt Van Kooten verantwoordelijk voor het bestendigen van de financiële groei en het uitbreiden van de succesvolle portefeuilles.

Groei versnellen

“Met zijn jarenlange ervaring en kennis van financieel-strategische en duurzame projecten is Van Kooten de aangewezen persoon om onze groei op een verantwoorde wijze te versnellen”, zegt Meewind-oprichter Willem Smelik. “Met zijn komst zijn de directie en het managementteam klaar voor de toekomst.”

Impact maken

Van Kooten kijkt ernaar uit om te starten in zijn nieuwe functie: “De duurzame missie, de sterke fondsen, het stabiele rendement en de persoonlijke service maken van Meewind een uniek bedrijf dat niet makkelijk te evenaren is. Particuliere beleggers weten dat bij Meewind hun vermogen gegarandeerd wordt geïnvesteerd in groene en rendabele projecten, die waarde creëren voor henzelf en de wereld om hen heen. Dat is een kracht, maar tegelijkertijd ook een mooie uitdaging.”

Wie werkt waar in finance?

De laatste tijd zijn er heel wat financeprofessionals van functie of of baan veranderd.

In dit overzicht alle carrièreveranderingen in finance op een rij.