‘Nederlandse economie waarschijnlijk weer in recessie beland’

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk opnieuw in een recessie beland. Althans dat is in doorsnee de verwachting van economen gepolst door persbureau Bloomberg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met een eerste raming over hoe de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal precies gepresteerd heeft.

De kenners gaan uit van een krimp van het Nederlandse bbp met 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het slotkwartaal van 2020 was volgens de laatste cijfers nog sprake van een economische neergang met 0,1 procent. Met twee kwartalen van krimp op rij zou technisch gezien sprake zijn van een recessie.

Economie flink gedrukt door maatregelen

Wat zeker is, is dat de coronamaatregelen in de eerste maanden van dit jaar flink op de economie drukten. Bijvoorbeeld de horeca had hier veel last van. Cafés en restaurants waren immers gedwongen gesloten. Ook golden er veel beperkingen voor winkels. Maar er zijn de laatste tijd ook sectoren die het weer beter doen. De gemiddelde dagproductie van de industrie in Nederland liet bijvoorbeeld recent al weer een groei zien. Ook is het vertrouwen van ondernemers toegenomen en de export is opgeveerd.

De meeste grote Europese landen hadden afgelopen kwartaal te maken met economische krimp, zo kwam onlangs al uit diverse internationale cijfers naar voren. De Franse economie was een lichtpuntje. Daar is de economie afgelopen periode volgens een raming uit Parijs onverwacht licht gegroeid ondanks de coronabeperkingen.