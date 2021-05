Nynke Dalstra interim CFO van ProRail

Wij spraken eerder met Nynke Dalstra "‘Je moet niet alles kapotcijferen"

Nynke Dalstra is bij ProRail begonnen als nieuwe CFO. Dalstra neemt op interim-basis de taken van de op 30 april vertrokken Hans van Leeuwen over. De raad van commissarissen van ProRail is inmiddels gestart met het wervingsproces voor de vaste opvolger van Van Leeuwen.

Dalstra werkte eerder als CFO bij Royal HaskoningDHV. Daarvoor was ze werkzaam in zowel financiële, als technische en commerciële rollen bij onder meer AkzoNobel. Daarnaast is ze commissaris bij een aantal bedrijven, waaronder Havenbedrijf Rotterdam en waterbedrijf Evides.

Aansprekende opdracht

Dalstra heeft veel zin in haar opdracht bij ProRail. “Zowel de inhoudelijke kant ervan, als de maatschappelijke relevantie spreken mij aan. ProRail werkt met een toegewijde groep mensen aan een mooie opgave en daar wil ik met mijn financiële kennis, maar ook met mijn technische achtergrond en hart voor het klimaat graag aan bijdragen.”

