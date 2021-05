Onderzoek: 83 procent bedrijven haalde groeidoelstelling vorig jaar

Uit een nieuwe studie van Oracle NetSuite blijkt dat, ondanks de beproevingen van vorig jaar, 83 procent van de bedrijven in de Benelux de groeidoelstellingen gehaald of overtroffen heeft. Dit is een stijging van 10 procent ten opzichte van een soortgelijk onderzoek dat is uitgevoerd voorafgaand aan de pandemie.

De nieuwe studie The State of Growth biedt inzichten in de opinie van 2.000 werknemers in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Scandinavië en het Midden-Oosten. Deze onderzocht de reacties van bedrijven op uitdagingen die gerelateerd zijn aan Covid-19 en de impact op groei-verwachtingen.

Bedrijven hebben zich weten aan te passen

“Uit onze bevindingen blijkt duidelijk dat veel bedrijven in de Benelux zich tijdens de pandemie hebben weten aan te passen om hun groeidoelstellingen te halen”, zegt Michiel Ramakers, Sales Director Benelux bij Oracle NetSuite. “Ze weten eveneens dat er nog flink wat uitdagingen in het verschiet liggen, zoals veranderende arbeids-omstandigheden en het vervullen van wensen gerelateerd aan thuiswerken. Maar organisaties die zich snel en efficiënt ontwikkelen, zullen hun groei zien versnellen.”

Zakelijk vertrouwen blijft sterk

De ondervraagde organisaties hebben het afgelopen jaar laten zien dat zij in staat zijn actie te ondernemen en zich aan te passen, en hebben optimistische groeivooruitzichten voor 2021. De meerderheid (83%) van de respondenten in de Benelux zegt dat hun bedrijf vorig jaar de groeidoelstellingen heeft gehaald of overtroffen. Vergelijkbare cijfers zien we in andere landen – het VK (83%), Spanje (82%), Duitsland (80%), Scandinavië (78%), Frankrijk (73%), Italië (72%) en het Midden-Oosten (70%).

Resultaten verschillen per sector

De groeiresultaten verschilden per sector. De sectoren reclame, media en uitgeverij (89%), professionele dienstverlening (85%) en software en technologie (82%) meldden een grotere groei dan de productiesector (64%) en detailhandel (70%). Ondanks de positieve financiële resultaten van vorig jaar verwachten de respondenten uit de Benelux (40%) het minst dat de economie in 2021 zal groeien en 29% denkt dat de economische groei gelijk zal blijven. De percentages liggen hoger in Spanje (66%), het Verenigd Koninkrijk (65%) en Italië (59%), die dit jaar groei verwachten.

Groei in plaats van overleven

Bedrijven hebben zich snel aangepast aan veranderende omstandigheden en de respondenten hebben vertrouwen in de manier waarop hun organisaties deze uitdagingen zijn aangegaan. De meerderheid van de bedrijven in de Benelux werden niet overweldigd door de pandemie. Slechts 26% noemde Covid-19 als de grootste externe bedreiging van vorig jaar. Dat is net wat vaker dan Brexit (24%) en gelijk aan nieuwe regelgeving (26%).

Reactievermogen van organisaties

Sterke financiële resultaten kunnen worden toegeschreven aan het reactievermogen van organisaties. 70% van de respondenten in de Benelux gaf hun bedrijf een hoge en meer dan gemiddelde score voor het aanpassen van de zakelijke doelstellingen als gevolg van Covid-19. 82% van de ondervraagden in de Benelux zegt dat zij de manier waarop ze met klanten communiceren de afgelopen twaalf maanden hebben veranderd. Ook zegt 71% dat de online verkoop is toegenomen, evenals een toename in het aantal verkoopkanalen (77%).

De impact van remote werken

Het afgelopen jaar is de manier van werken flink veranderd. Werknemers verwachten in de toekomst te werken volgens een hybride model. Slechts 10% van de werknemers in de Benelux is van plan permanent voltijds naar kantoor terug te keren. Oudere werknemers (ouder dan 55 jaar) hebben hiertoe een grotere bereidheid (42%). Meer dan een derde (36%) zou permanent flexibele werktijden willen.

Geen volledige verschuiving

Dit wijst echter niet op een volledige verschuiving naar werken op afstand. 62% verwacht na de pandemie meer dan de helft van de tijd remote te werken (voor de pandemie deed 53% dit al). Remote werken heeft weinig invloed op het vermogen van de ondervraagde organisaties om samen te werken en problemen op te lossen: 50% zegt dat dit onveranderd is en nog eens 20% van de respondenten in de Benelux zegt dat remote werken hun mogelijkheden tot samenwerken heeft verbeterd.

Remote werkers hebben zich goed aangepast. Hoewel face-to-face samenwerking het hoogste scoort (26%) in wat werknemers missen aan het niet werken op kantoor, geeft 74% aan dit niet te missen. Dit wijst erop dat organisaties een goede manier hebben gevonden om remote te werken.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek werkte NetSuite samen met Opinium Research om 2000 werknemers van managersniveau en hoger te ondervragen. De respondenten vertegenwoordigden kleine en middelgrote organisaties in diverse branches, waaronder detailhandel, productie, groothandel, software en technologie, professionele diensten en reclame en media en uitgeverijen. De respondenten waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, de Benelux, het Midden-Oosten (VAE en Saoedi-Arabië), Spanje en Italië, met 250 respondenten uit elke regio. De deelnemers namen deel aan een online vragenlijst en werden in maart en april 2021 ondervraagd.