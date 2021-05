Participatiemaatschappijen investeren door tijdens coronacrisis

Participatiemaatschappijen (private equity en venture capital) investeerden ondanks corona in 2020 volop in Nederlandse bedrijven en worven nieuwe fondsen. Dat laat het jaarlijkse marktonderzoek van de NVP in samenwerking met PwC en internationale partners zien.

Tjarda Molenaar, directeur NVP: “Participatiemaatschappijen hebben hun kracht laten zien afgelopen jaar. Hun belang zal het komende post-coronajaar, als we ons uit de crisis moeten investeren, nog duidelijker blijken.”

Uit het marktonderzoeken komen de volgende conclusies naar voren:

Over de NVP

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland. Via private equity wordt in volwassen niet-beursgenoteerde ondernemingen geïnvesteerd, via venture capital in jonge snelgroeiende ondernemingen (startups en scale-ups). Jaarlijks publiceert zij een marktonderzoek in samenwerking met PwC en haar internationale partners.