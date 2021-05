Pfizer sluist miljardenwinst weg via Nederland

Nederland doet zijn reputatie als belastingparadijs nog steeds eer aan. Pfizer verdient miljarden aan coronavaccins die overheden inkopen. De vaccins zijn mede ontwikkeld dankzij onderzoek van universiteiten en worden betaald met belastinggeld. Maar Pfizer betaalt liefst zo min mogelijk belasting. Via Nederland weet het bedrijf aan de greep van belastingdiensten te ontkomen, meldt Follow The Money.

De miljarden die Pfizer van overheden ontvangt voor zijn vaccin zal het van oorsprong Amerikaanse bedrijf waarschijnlijk – net als zijn andere opbrengsten – door belastingparadijzen sluizen. Het gaat onder meer om Nederland, Luxemburg, Ierland en Delaware. Zo vinden we een Nederlandse bv van Pfizer in het Handelsregister, AHP Manufacturing, die onder een Luxemburgse vennootschap valt, Pfizer Shareholdings Intermediate SARL.

Vennootschap in Capelle aan den IJssel

Veel van Pfizers activiteiten buiten de VS vallen onder een vennootschap in Capelle aan den IJssel: C.P. Pharmaceuticals International CV (CPPI). CPPI heeft ruim 350 deelnemingen over heel de wereld, waaronder tientallen in de belastingparadijzen Ierland (25) en Luxemburg (26). Het Nederlandse CPPI draaide in het boekjaar 2018/19 een fenomenale omzet van 40,3 miljard dollar, zo’n 36 miljard euro, en boekte een megawinst van 11,9 miljard dollar.