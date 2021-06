RET benoemt Hugo Mans tot CFO

Hugo Mans is per 21 juni de nieuwe CFO van de RET, het openbaarvervoerbedrijf in de regio Rotterdam. Mans neemt het stokje over van Frank Hoevenaars.

Wij spraken Hugo Mans over verandermanagement Lees hier zijn verhaal

‘Mans (1967) heeft als hands-on financieel directeur naast diverse financiële directie posities meer dan tien jaar eindverantwoordelijkheid gedragen voor omvangrijke en complexe veranderprogramma’s’. Dat deed hij onder meer bij de NS en PwC’, schrijft het bedrijf. ‘Hij brengt met zijn achtergrond als econoom en registeraccountant de benodigde kennis mee en als directeur op meerdere domeinen – financiën, inkoop en programmamanagement – kent hij de brede dynamiek van bedrijfsvoering in de mobiliteitssector goed. Dit sluit goed aan bij de invulling van de CFO-rol bij de RET.’

Steentje bijdragen

Mans treedt op 21 juni in functie als lid van de directie en ziet ernaar uit bij de RET aan de slag te gaan: “De RET is een prachtig, dynamisch bedrijf in de mooiste stad van Nederland. De RET staat voor duurzaamheid en innovatie op het gebied van mobiliteit. Voor de hele regio is het van belang dat de RET goed herstelt van de coronacrisis en daarna door kan groeien om de mobiliteitsuitdagingen van de regio succesvol in te vullen. Fantastisch om te zien hoe al die RET’ers zich in de coronacrisis staande houden en de reiziger op hen kan vertrouwen. Heel graag ga ik daar mijn steentje aan bijdragen.”

Maurice Unck, algemeen directeur: “De komende jaren staan voor de RET in het teken van herstel. Dat brengt zowel financieel als in menskracht kansen en uitdagingen met zich mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat Mans met de andere collega’s van de RET zullen bijdragen aan een stevig en goedlopend herstel.”

RET heeft ook Angelique Heijnen benoemd als CHRO.