RJ-Uiting 2021-9 Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis verlengd tot 1 juli 2022

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2021-9 ‘Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis – verlenging tot en met 30 juni 2022’ uitgebracht.

Vanwege de voortdurende ongunstige economische ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis komt het voor dat lessors/verhuurders een tegemoetkoming doen aan lessees/huurders door huurbedragen tijdelijk te verlagen of uitstel van betaling te verlenen.

Deze RJ-Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2020-12 ‘Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis’ met een einddatum van 30 juni 2021 en heeft als primaire doelstelling de einddatum van genoemde RJ-Uiting te verlengen tot en met 30 juni 2022.

Ingangsdatum en einddatum

De in RJ-Uiting 2020-12 genoemde wijzigingen zijn van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 waarbij eerdere toepassing is toegestaan voor zover in dat boekjaar verminderingen of vrijstelling van betalingen verband houden met de gevolgen van Covid-19. De wijzigingen blijven van kracht voor huur- en leasebetalingen (oorspronkelijk) verschuldigd tot en met 30 juni 2022.

Afwijkende toepassing

Voor rechtspersonen, die alsnog over het boekjaar 2021 verminderingen of vrijstelling van huur- en leasebetalingen, die ook al over perioden vóór 1 januari 2021 zijn genoten, verwerken in overeenstemming met alinea 211a of 313a van RJ 292 Leasing, dan wel alinea 111a van RJk B11 Leasing, is sprake van een stelselwijziging, waarvoor RJ 140 Stelselwijzingen, respectievelijk RJk A3.1 Stelselwijzigingen van toepassing is.