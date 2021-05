RJ verduidelijkt presentatie van subsidies in jaarrekening

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft de richtlijn over de verwerking van overheidssubsidies verduidelijkt. In een eerdere uiting over de verwerking van NOW-subsidies werd een manier van presentatie beschreven die niet nadrukkelijk uit deze richtlijn bleek. Om te verduidelijken dat die manier niet slechts is voorbehouden aan NOW-subsidies, is dit nu meer expliciet beschreven in hoofdstuk 274.

RJ 274 onderscheidt vier vormen van subsidies: exploitatiesubsidies, investeringssubsidies, financieringsfaciliteiten en ontwikkelingskredieten. Voor investeringssubsidies bevatte de bestaande richtlijn al aanwijzingen over de presentatie in de jaarrekening. Investeringssubsidies mogen naar keuze als vooruit ontvangen bedragen onder de overlopende passiva worden opgenomen, of in mindering worden gebracht op de boekwaarde van het actief waarin geïnvesteerd is. Bij financieringsfaciliteiten en ontwikkelingskredieten wordt voor lagere rentes dan de marktrente en voor voorwaardelijke kwijtscheldingen verwezen naar exploitatiesubsidies of investeringssubsidies, naar gelang hoe dit voordeel moet worden geduid.

Exploitatiesubsidies

Voor exploitatiesubsidies waren er echter geen specifieke bepalingen over de presentatie ofwel hoe verwerkte subsidies in de balans en winst-en-verliesrekening moeten worden gerubriceerd. In lijn met wat al beschreven werd in RJ-uiting 2020-13 over de NOW-regelingen is nu verduidelijkt dat exploitatiesubsidies in de winst-en-verliesrekening worden gepresenteerd als een opbrengst (bijvoorbeeld als ‘overige opbrengst’ of subsidiebate) of in aftrek worden gebracht op de gerelateerde kosten. Daar waar de subsidie ziet op gederfde opbrengsten of exploitatietekorten, is een presentatie als opbrengst doorgaans het meest gepast. Daar waar de subsidie betrekking heeft op bepaalde kosten, kan tussen beide mogelijkheden worden gekozen.

De eerste presentatiewijze maakt het eenvoudiger inzicht te krijgen in de brutobedragen van de gerelateerde kosten. De tweede presentatiewijze benadrukt dat een deel van de kosten mogelijk niet zou zijn gemaakt als de subsidie niet beschikbaar zou zijn geweest. Een ander argument voor deze presentatiewijze is dat de ontvangen subsidie aangewend moet worden voor het betalen van de betreffende kosten.

Deze aanvullende bepaling is ontleend aan IFRS. Nu was RJ 274 al sterk gebaseerd op IAS 20, maar de corresponderende alinea over presentatie uit deze standaard was (kortheidshalve?) voorheen niet overgenomen. Toen bij de verwerking van NOW-regelingen dit aspect bredere aandacht kreeg, is besloten deze bepaling alsnog toe te voegen. Overigens is de wijze van presentatie van subsidies in de jaarrekening niet bepalend of deze opbrengsten meetellen als omzet in de context van NOW-regelingen. Deze regelingen hebben specifieke voorschriften in hoeverre subsidies hierin meetellen.

Overige wijzigingen

Ook diverse andere alinea’s van RJ 274 zijn gewijzigd of komen te vervallen, maar dit betreft dan voornamelijk redactionele verduidelijkingen. Een opvallende wijziging is de verandering van de naam van het hoofdstuk. Die luidt nu ‘Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun’. Overheidssteun is een ruimer begrip dan alleen subsidies. Dit werd al in de bestaande richtlijn beschreven, maar andere vormen van overheidssteun komen maar zijdelings aan de orde in RJ 274. Het voordeel van overheidssteun anders dan subsidies of belastingfaciliteiten is vaak moeilijker te kwantificeren.

Alleen voor CO2-emissierechten geeft RJ 274 in een bijlage nadere ‘guidance’ voor de verwerking. Daarom beperkt RJ 274 zich voor andere vormen van overheidssteun voornamelijk tot het verlangen van toelichtingen daaromtrent. Dit is in de gewijzigde richtlijn niet veranderd. De titelwijziging is dus ook slechts redactioneel van aard. In de RJ-bundel voor micro- en kleine rechtspersonen zijn soortgelijke wijzigingen doorgevoerd.

Met een persbericht van 21 april 2021 is de ontwerprichtlijn zoals opgenomen in RJ-uiting 2021-4 als definitieve richtlijn vastgesteld. Formeel geldt het gewijzigde hoofdstuk voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2022. Maar omdat het gaat om verduidelijkingen, ligt het voor de hand om deze verduidelijkingen ook op eerdere boekjaren toe te passen.

Auteur: dr. B. (Bart) Kamp RA