RPA in het afsluitingsproces

De Heilige Graal in het Nieuwe Normaal?

Als we LinkedIn mogen geloven vormt RPA op dit moment de Heilige Graal om alle problemen in uw Accounting en Reportingproces te doen verdwijnen. Langs de weg van proces-automatisering wordt de financiële functie teruggebracht tot een gerobotiseerd proces waarbij de afhankelijkheid van kennis en expertise van professionals met rasse schreden wordt geëlimineerd. Wie wil dat nou niet? De vraag die daar aan vooraf dient te gaan is wat ons betreft of uw financiële organisatie klaar is voor deze digitale revolutie. Vanuit de expertise die we hebben opgebouwd op het vlak van financiële afsluitingsprocessen in complex financiële omgevingen gaan we nader in op deze vraagstelling en bieden wij een alternatieve roadmap voor de situatie waarin u moet constateren dat de Heilige Graal van RPA nog een brug te ver is voor uw organisatie.

In deze whitepaper bespreken wij verschillende fases van de volwassenheid in de afsluitingscyclus:

Level 1 – Ad-hoc

Level 2 – Beheerst

Level 3 – Centraal geregisseerd

Level 4 – Geoptimaliseerd

Level 5 – Digital Revolution

