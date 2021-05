Ruim 113.000 bedrijven vragen coronasteun aan voor vaste lasten

Ruim 113.000 bedrijven hebben vanwege de coronacrisis een vergoeding voor hun vaste lasten in het eerste kwartaal van dit jaar aangevraagd. Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Ondernemingen konden tot en met 18 mei een aanvraag indienen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor bijvoorbeeld kroegen, restaurants maar ook kledingwinkels, die door de lockdownmaatregelen nauwelijks omzet maakten. Met de regeling krijgen ze een fors deel van hun vaste lasten vergoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huur en de internetrekening.

Twee miljard euro toegekend

Tot nu toe zijn ruim 91.000 aanvragen goedgekeurd en er is een bedrag van 2 miljard euro voor deze periode toegekend. Van de aanvragen is inmiddels 97 procent afgehandeld. 11.597 aanvragen zijn afgekeurd of ingetrokken omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Bijna een vijfde van alle aanvragen werd gedaan door ondernemers uit de horeca.

In het derde kwartaal van vorig jaar kwamen bijna 48.000 aanvragen binnen en in de laatste drie maanden van 2020 waren dat er iets meer dan 90.000. Staatssecretaris Keijzer wijst erop dat er betere tijden aankomen voor ondernemers. “Dat is hard nodig, want veel ondernemers hebben opnieuw een zwaar kwartaal achter de rug”, aldus Keijzer.

Veel gesleuteld

Aan de TVL voor het eerste kwartaal is veel gesleuteld. Zo moesten bedrijven 1500 euro aan vaste lasten per kwartaal hebben om in aanmerking te komen, terwijl dat eerst nog 3000 euro was. Daardoor kunnen ook de kleinere bedrijven gebruikmaken van de regeling.