Sterkste exportstijging sinds juni 2017

De Nederlandse goederenexport is in maart met 10,4 procent gestegen in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder. Daarmee is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van de sterkste groei van het volume sinds juni 2017. Vooral machines en transportmiddelen werden vaker over de grens verscheept. Dat gold ook voor landbouwproducten.

Het volume van de import lag bijna elf procent hoger in vergelijking met maart 2020. Daarbij merkt het CBS op dat de omstandigheden nu nog weer gunstiger zijn dan in maart.

Sterke verbetering

Een verbetering van de omstandigheden betekent volgens het CBS niet automatisch ook een hogere groei van de export. Maar de indicatoren waarop het CBS zich baseert laten allemaal een sterke verbetering zien. Zo is het producentenvertrouwen in de eurozone en Duitsland flink gestegen. Ook sloeg de krimp van de Duitse maakindustrie om in groei. Verder verbeterde het sentiment over de orderpositie onder ondernemers.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks.