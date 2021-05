Unica benoemt Ron van Laar tot CFO

Ron van Laar (50) is vanaf 1 juli 2021 de nieuwe CFO van Unica, zo maakt het bedrijf bekend. Hij volgt Bert Moser (61) op die na een dienstverband van 33 jaar bij Unica afscheid neemt als bestuurder. Moser was sinds 1988 CFO van Unica en treedt toe als adviseur van de RvC van het bedrijf. Van Laar is momenteel werkzaam als CFO bij Dynniq en heeft veel ervaring in financiële bestuursfuncties van uiteenlopende bedrijven.

Brede ervaring

Van Laar is sinds 2016 CFO van Dynniq, een internationaal opererende technisch dienstverlener die geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt en circa 1.400 medewerkers (fte) heeft. Van 2013-2015 was hij CFO van het Nederlandse technisch maakbedrijf Mirror Controls International (MCi) en in de periode 2007-2012 werkzaam als CFO en COO bij HealthCity/Basic-Fit. Hij begon zijn loopbaan in 1998 bij Telfort waar hij verschillende financiële managementfuncties vervulde. Ron studeerde Bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit, daarna Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en voltooide enkele jaren later de opleiding tot Registercontroller.

Michiel Jaski, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unica: “Wij zijn zeer verheugd met de benoeming van Ron van Laar als nieuwe CFO. Met zijn kwaliteiten en energie past hij naar onze overtuiging uitstekend bij de cultuur van Unica en kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere uitvoering van de groeistrategie in de komende jaren. Hij heeft veel ervaring met het faciliteren van groei van bedrijven, ook met een technische achtergrond, en kan die ervaring optimaal inzetten bij Unica.”

Enthousiasme en positiviteit

Mede namens de RvC dankt John Quist, CEO van Unica, medebestuurder Bert Moser voor zijn jarenlange inbreng: “Sinds mijn start als CEO in 2014 hebben we met veel onderling enthousiasme en positiviteit samengewerkt. Moser heeft een belangrijke rol gespeeld in het succes en stabiliteit van ons bedrijf en representeert het DNA van het familiebedrijf dat Unica in veel aspecten nog steeds kenmerkt. We zijn dan ook blij hem als adviseur bij de RvC betrokken te houden.”

Bert Moser kijkt met veel voldoening terug op zijn carrière bij Unica: “In mijn ruim dertig jaar bij Unica heb ik er altijd met heel veel plezier gewerkt en is ons bedrijf geweldig gegroeid. Tegelijkertijd ben ik het meest trots op onze ondernemende en mensgerichte cultuur. De kernwaarden van het familiebedrijf, zoals de focus op samenwerken, de lange termijn en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, kenmerken Unica nog steeds.”

“Prachtige vervolgstap”

Ron van Laar: “Unica is een toonaangevende speler in de branche en een succesvol bedrijf. Gecombineerd met de open en warme kennismaking is dit een prachtige vervolgstap in mijn carrière. Ik zie het als een uitdaging om niet alleen de basis van de groeistrategie te versterken, maar ook om de sterke bedrijfscultuur te behouden. Ik kijk er naar uit de onderneming en de mensen beter te leren kennen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en innovatie.”

