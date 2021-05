Rechtbanken hebben in april veel minder faillissementen uitgesproken. Het ging in totaal om 199 faillissementen, 35 minder dan een maand eerder en 227 minder dan vorig jaar in april, meldt de Raad voor de Rechtspraak. Vorige maand gingen in totaal 137 bedrijven en organisaties bankroet en 62 individuen.

Sinds mei 2020 daalt het aantal faillissementen scherp. De oorzaak van het lage aantal is niet onderzocht, maar gezien de coronacrisis opvallend te noemen, aldus de Raad.

Steunpakketten van de overheid

Vermoedelijk heeft het lage aantal te maken heeft met de coronasteunpakketten vanuit de overheid, waardoor ook bedrijven die eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn voorlopig in leven blijven. Daartegenover houden rechters rekening met de impact van de coronacrisis op bedrijven die mogelijk wel een toekomst hebben. Dat leidt ertoe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan.

Vorig jaar april was overigens sprake van een sterke stijging van het aantal insolventies. Ondernemers uit verschillende sectoren hadden destijds al gewaarschuwd dat ze op omvallen stonden als gevolg van coronamaatregelen, zoals de verplichte sluiting van horeca die bij veel ondernemers voor financiële nood zorgden.