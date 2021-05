‘Veel mkb-bedrijven hebben coronacrisis goed doorstaan’

Nederlandse mkb-ondernemingen zijn over het algemeen goed door de coronacrisis heen gekomen. Dat stelt accountantsorganisatie SRA die 6600 jaarrekeningen van kleine en middelgrote bedrijven over coronajaar 2020 bekeek. Een deel van de bedrijven presteerde goed, een ander deel maakte een flinke dip mee maar daarna ook een stevig herstel. Ook was er een deel van de bedrijven dat het zwaar had, maar daarbij hebben de steunmaatregelen van de overheid geholpen.

Gemiddeld werd nog net een omzetstijging gehaald, van 0,6 procent ten opzichte van 2019. De detailhandel en de zorg zagen de meeste groei, bij de autobranche en de horeca daalde de omzet juist. De winst steeg gemiddeld met 9,3 procent. Dat is weliswaar de laagste winstgroei in jaren, maar volgens SRA-bestuurder Harry Marissen is er met het einde van de coronacrisis in zicht ruimte voor “voorzichtig optimisme”.

Optimisme kan omslaan

Dat optimisme kan echter omslaan als de overheid niet zorgt voor bepaalde regelingen. Zo wijst Marissen erop dat steunmaatregelen niet te snel moeten worden afgebouwd, er maatwerk komt voor ondernemers die zwaarder gedupeerd zijn zoals bijvoorbeeld horecabedrijven en er een ruime regeling komt voor het terugbetalen van belastingschulden. Daarnaast moet de overheid zorgen dat het financierings- en investeringsklimaat op orde blijft, vindt de SRA-bestuurder.

Voorzitter Jacco Vonhof van werkgeversorganisatie MKB-Nederland ondersteunt die oproep. “Ondernemers hebben adempauze nodig, zonder lastenverzwaringen, en een goed herstelplan dat hen in staat stelt er weer bovenop te komen en vervolgens weer te investeren en groeien. Op macroniveau kunnen de cijfers er best goed uitzien, maar je moet blijven kijken naar het verhaal op microniveau.”