Voor het eerst sinds begin crisis weer stijging investeringen

Ondernemingen in Nederland hebben in maart 9,5 procent meer geïnvesteerd in groot materieel. Het was daarmee de eerste maand sinds het begin van de coronacrisis waarin de investeringen op jaarbasis weer toenamen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bedrijven investeerden meer in machines, woningen en andere gebouwen en vliegtuigen. Aan personenauto’s ging minder geld op.

Sterke daling na uitbraak

Nadat de uitbraak van het coronavirus in 2020 vanuit China Europa had bereikt, daalden de investeringen in vaste materiële activa in Nederland sterk. In maart vorig jaar stegen ze nog wel, maar in de daaropvolgende twee maanden kelderden de investeringen door de grote onzekerheid bij bedrijven over de economische gevolgen van de pandemie.

Optimisme groeit

Dat de investeringen in maart weer zijn toegenomen wijst erop dat ondernemers weer optimistisch zijn over de nabije toekomst. Nu grote delen van de economie weer langzaamaan open kunnen na lockdowns, verwachten ze extra materieel nodig te hebben om aan de toenemende vraag te voldoen. Eerder deze week meldde het CBS al samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW dat het ondernemersvertrouwen weer positief is na maanden van pessimisme.