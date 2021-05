Voormalig CFO Renate Schockman benoemd tot directeur Brick Business Services

Renate Schockman is afgelopen week officieel ingeschreven als directeur van Brick Business Services. Schockman is sinds 1 februari werkzaam het bedrijf.

Schockman begon haar carrière in de controlepraktijk bij RSM, waarna zij na elfjaar de overstap maakte naar Intertrust Group. Binnen Intertrust Group heeft zeveel ervaring opgedaan met internationale structuren en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Na haar functie als Director Finance van het vastgoed team heeft Renate de overstap gemaakt en is als CFO bij een groente en fruit exportbedrijf aan de slag te gaan.

‘Met Schockman haar ervaring en financiële kennis en de groeipotentie van Brick Business Services wordt verwacht dat het bedrijf grote stappen zal zetten in de nabije toekomst’, schrijft de organisatie in een aankondiging.

