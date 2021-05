Weerstand wegnemen bij een presentatie: zo doet u dat

Er zit een zekere ironie in. De meeste financiële experts die ik ken, beoordelen graag elk voorstel het liefste zelf. Graag trekken zij zelf de conclusies. Een beetje professional laat zich immers niet de les lezen. Waarom zij op hun beurt anderen in de business niet de kans geven om hetzelfde te doen is een gemiste kans.

Het is begrijpelijk. We hebben ons voorbereid. De spreadsheets en BI-rapportages zijn netjes verwerkt in de slides. We willen geen tijd verspillen. Tijdens de meeting gaan we daarom snel door de data heen – of slaan die geheel over – en knallen direct door naar de conclusies. Vervelend genoeg begint er altijd iemand vragen te stellen. Vragen die voor de hand liggen. Vragen die veel tijd kosten. We dachten snel klaar te zijn. In plaats daarvan verzanden we in een vragenvuur met weerstand dat eerst moet worden weggewerkt voordat we echt knopen doorhakken.

Nodig uw collega’s uit zelf tot een conclusie te komen

Tijd voor een andere aanpak! Voor die aanpak gaan we te rade bij de Franse wiskundige en filosoof Blaise Pascal. In het midden van de 17e eeuw was Pascal een groot voorvechter van de wetenschappelijke methode en een voorstander van feiten en logica. Maar tegelijkertijd was hij ook een realist. Zo zei hij: ‘Mensen zijn doorgaans sneller overtuigd door redenen die zij zelf hebben ontdekt dan de argumenten van anderen.’ De opmerking zal vast ook een verzuchting zijn geweest, maar de kern is: Help uw collega’s om zelf tot de juiste conclusies te komen.

Een prachtig voorbeeld was een collega die ooit mensen uitnodigde om ‘door diens verhaal heen te lopen’. Dat dit niet alleen figuurlijk was bedoeld, bleek toen de collega’s de vergaderzaal binnenliepen. Alle tabellen waren op volgorde door de ruimte aan de muur geplakt! Ze kregen de mogelijkheid om aantekeningen bij de slides te schrijven met post-its en hen werd gevraagd uit te leggen wat zij dachten te zien in de data. Omdat de collega’s stonden en actief rondliepen door de zaal stond men meer open dan wanneer ze onderuitgezakt met hun armen over elkaar aan de tafel hadden gezeten. Ze deden betrokken mee.

Zet het brein van uw collega’s aan het werk

Wat is het equivalent van deze aanpak voor uw meetings nu we vaker remote werken? Een makkelijke eerste stap is om vaker te werken met mini quizzes in uw verhaal. Begin dus niet met de slides maar begin met een paar leuke vragen die uw collega’s aan het denken zetten. Stel de vragen die helpen om tot de juiste conclusie te komen. Dat kan met tools als Mentimeter, Kahoot, of de quiztools in Teams, maar het vooraf stellen van vragen werkt al. Uit zowel neurologisch als didactisch onderzoek blijkt dit het brein van uw collega’s aan het werk te zetten en de retentie van uw verhaal enorm te verhogen. Als u hen daarna ook nog eens uitnodigt om met u door de data heen te lopen op zoek naar de antwoorden op deze vragen dan zult u zien dat weerstand verdwijnt en u er energie voor terugkrijgt.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix