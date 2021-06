Ab Klink verlaat Coöperatie VGZ; Kees Hamster benoemd als CFRO

Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur, verlaat Coöperatie VGZ. Klink gaat per 1 juli naar adviesbureau PwC, waar hij zich als Senior Executive Advisor nu ook op internationaal niveau zal inzetten voor de zorg. De portefeuilles Risk, Compliance, Juridische en Veiligheidszaken (RCJV) worden ondergebracht bij Kees Hamster, die per 15 juni is benoemd tot Chief Financial and Risk Officer (CFRO).

Klink was sinds 1 januari 2014 bestuurslid bij VGZ en verantwoordelijk voor zorginkoop en -innovatie. Alfred Levi, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ: “Ab Klink is van grote waarde geweest voor VGZ door zijn inzet om de zorg toekomstbestendig te houden. Ook leverde Ab een bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe strategie van VGZ. Met de benoeming van Kees Hamster als CFRO zien we uit naar een succesvolle implementatie van de nieuwe strategie. Wij wensen Ab en Kees heel veel succes in hun nieuwe rollen respectievelijk buiten en binnen VGZ.”

Portefeuille RCJV

De Nederlandse Bank (DNB) heeft op 21 mei 2021 goedkeuring verleend om de portefeuilles Risk, Compliance, Juridische en Veiligheidszaken (RCJV) over te brengen naar de CFO. Voor deze portefeuillewissel was een functiewijziging van Chief Financial Officer (CFO) naar Chief Financial & Risk Officer (CFRO) nodig. Na goedkeuring van deze portefeuillewissel door de DNB, heeft de Ledenraad van Coöperatie VGZ Kees Hamster op 28 mei 2021 formeel benoemd tot CFRO met ingang van 15 juni 2021.

Deze portefeuillewissel houdt direct verband met het voorbereiden van de uitrol van de nieuwe strategie van Coöperatie VGZ en met het overkoepelend belang van het verder versterken van de interne risicobeheersing van de zorgverzekeraar. In het licht van de nieuwe strategie en de bijbehorende strategische doelen van VGZ wordt de topstructuur anders ingericht. Op korte termijn wordt hierover meer bekendgemaakt.

