Beursgangen op recordniveau door economisch herstel en SPACs

Vanwege de aanhoudende vraag naar SPACs, hoge liquiditeit en investeerdersbereidheid, stegen beursgangen wereldwijd in de eerste helft van 2021 tot recordhoogten. Dit blijkt uit een analyse van internationaal advocatenkantoor Baker McKenzie. Tegen 30 juni 2021 zullen in totaal 1.263 deals met een gecombineerde waarde van 294 miljard dollar zijn afgerond, waarvan 77 procent binnenlandse beursintroducties. Ook Euronext Amsterdam boekte goede resultaten: voor het eerst sinds 2018 haalde de Europese beursmaatschappij in H1 meer dan vier miljard dollar op.

Deze kapitaalverhoging is een stijging van 220 procent ten opzichte van de eerste helft van 2020. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er meer dan 200 miljard dollar werd opgehaald in een eerste semester. Daarnaast steeg het dealvolume met 143 procent in dit eerste halfjaar.

Euronext

De Nasdaq en NYSE waren met een opbrengst van 160 miljard dollar in 519 IPO’s de belangrijkste beursbestemmingen in de eerste helft van 2021. Ook Euronext Amsterdam, de grootste aandelenmarkt van Europa, kreeg een boost door twee grensoverschrijdende megadeals, allebei met een waarde van meer dan één miljard dollar. “De komst van het Poolse Inpost en het Spaanse Allfunds is exemplarisch voor de groeiende populariteit van de Amsterdamse beurs,” zegt Mo Almarini, partner bij het Amsterdamse kantoor van Baker McKenzie. “Hier lijkt een combinatie van gunstige factoren aan ten grondslag te liggen, zoals de Brexit en het ontbreken van een akkoord over beurzen en trading. Ook het gunstige bedrijfsklimaat, de profilering van Amsterdam als tech hub en de wereldwijde IPO-golf hebben hieraan bijgedragen.”

Topindustrieën

“De eerste helft van het jaar werd gedomineerd door ongekende SPAC-activiteit, een trend die zijn weg ook heeft gevonden op de Europese markt”, aldus Rebecca Kuijpers-Zimmerman, legal director bij Baker McKenzie. Verder blijkt uit de analyse dat – vooral dankzij het aantal SPAC beursgangen – de financiële sector leidt qua dealwaarde (124 miljard dollar) en volume (455 deals). Tech en gezondheidszorg kwamen op de tweede en derde plaats als gevolg van de coronapandemie.

Kuijpers-Zimmerman: “Van de financiële deals waren er meer dan 350 SPACs die naar de beurs gingen om 103 miljard dollar op te halen. Het is de vraag of dit zich zo doorzet, want in de VS nemen bezwaren tegen SPACs toe. Het is aannemelijk dat de nieuwe Amerikaanse regering en de SEC, de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen, verschillende regels gaan wijzigen. Dit betreft onder andere een grotere focus op ESG-rapportagevereisten, nauwkeuriger onderzoek van SPACs en meer handhavingsprocedures door de SEC.”