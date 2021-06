BUX stelt Mark Lamers aan als nieuwe CFO

BUX heeft Mark Lamers RC aangesteld aangesteld als nieuwe CFO. De 39-jarige Lamers volgt daarbij Egbert Pronk op, die de rol van Chief Risk Officer op zich gaat nemen.

Lamers, voormalig Managing Director Financial Institutions Group Advisory bij ABN Amro, brengt meer dan veertien jaar ervaring in de financiële sector met zich mee, waarvan ruim twaalf jaar bij ABN Amro. Lamers zijn eerdere ervaring betrok zich met het tot stand brengen en uitvoeren van corporate finance-transacties voor financiële instellingen, waaronder beursintroducties en fusies en overnames, in heel Europa.

Aansprekende missie

Lamers stelt het fantastisch te vinden om de altijd dynamische fintech-sector te betreden. “De missie van BUX om de nieuwe generaties beleggers controle te laten nemen over hun financiële toekomst spreekt mij enorm aan. Vanaf jongs af aan trekt de beurs me en ook op professioneel vlak hebben de aandelenmarkten altijd een sleutelrol gespeeld. Juist door mijn uitgebreide kennis van de financiële markten, ben ik ervan overtuigd dat beleggen toegankelijker moet én kan.”

De benoeming van Lamers als de nieuwe CFO van BUX is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

