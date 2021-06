“CFO moet ambitie laten zien in duurzame doelen”

Bart van Praag: "Het kunnen ophoesten van niet-financiële informatie hoort per definitie bij de CFO."

De Sustainable Finance Disclosure Regulation, die sinds 10 maart geldt in de Europese Unie, mag dan gericht zijn op financiële markten, ook CFO’s gaan er het nodige van merken. Dat constateert Bart van Praag, general manager EMEA bij Workiva (foto). “De vraag naar betrouwbare data over niet-financiële aspecten wordt groter en groter.”

De SFDR moet voor transparantie zorgen over hoe op de financiële markten duurzaamheidsrisico’s en -kansen worden geïntegreerd in beleggingskeuzes en aanbevelingen. De SFDR introduceert een classificatiesysteem met informatieverplichtingen voor beleggingsproducten.

“Als de EU die vraag aan financiële partijen stelt, mag je ervan uitgaan dat zij de vraag over data van duurzame aspecten van de bedrijfsvoering weer neerleggen bij de ondernemingen waar ze in investeren. Die vraag komt vervolgens als eerste op het bordje van de CFO die naast de informatiehuishouding over financiën dus nu ook betrouwbare informatie over de ESG-factoren (Environmental, Social and Governance, red.) moet kunnen overhandigen.”

Corporates moeten doen wat ze beloven

De SFDR past zo in een maatschappelijke trend, beschouwt Van Praag. “De maatschappij oftewel het publiek eist van grote instellingen dat ze transparant zijn en doen wat ze beloven. Dat zie je in de politiek, maar ook bij grote corporates. Een belofte doen die je niet kunt waarmaken, is not done. Zie recent enkele grote multinationals die daarmee in de problemen zijn gekomen en publiekelijk, maar ook via de beurskoers worden afgestraft.”

'Millennials eisen dat de bedrijven waarvoor ze werken een fatsoenlijke rol spelen in de maatschappij.'

“Daarbij komt dat millennials eisen dat de bedrijven waarvoor ze werken een fatsoenlijke rol spelen in de maatschappij. De druk komt dus ook nog eens van binnenuit. Zo komen meerdere stakeholders tegelijkertijd met de vraag om niet-financiële kerngegevens over de organisatie van de CFO. Van CO2-uitstoot tot aan arbeidsomstandigheden in de keten en het gebruik van grondstoffen…”

Chief value officer

Het kunnen ophoesten van niet-financiële informatie hoort per definitie bij de CFO, stelt Van Praag. “De CFO is chief value officer. Hij of zij beschouwt continu welke waarde het bedrijf toevoegt aan zijn dienst of product. Die waarde is tegenwoordig breder dan alleen winst en de cashflows op orde houden. Daarbij komt dat de CFO degene is waar de bewaking van de informatievoorziening over financiën al ligt. Zo bezien krijgt hij of zij er een taak bij om de niet-financiële data op eenzelfde, hoge betrouwbaarheidsniveau te brengen. Zodat stakeholders, waaronder nu dus aandeelhouders, het bedrijf daarop kunnen beoordelen.”

“Je bent dus de hoeder van de financiële en niet-financiële data en de controlemechanismen daarop. Vervolgens adviseer je als businesspartner de business over continue verbeteringen op financiële en niet-financiële aspecten. Het spel van het integreren van niet-financiële KPI’s in de business is nu op de wagen.”

Goals and objectives

Het is het spel van goals and objectives. “Wie niet weet wat het doel is, kan ook niet scoren. Werken aan duurzaamheid begint dan ook bij het stellen van realistische doelen. Waarna je als CFO het gebouw van management control ook rondom niet-financiële KPI’s goed neerzet.”

Van Praag beziet dat eveneens vanuit risicomanagement. “Wie risico’s in de niet-financiële parameters kan zien aankomen, weet ook wat de financiële consequenties daarvan zijn. En kan daar scenario’s op loslaten en mitigerende acties nemen. Uit onderzoeken blijkt dat bedrijven die oog hebben voor niet-financiële parameters het daarom beter doen en meer waarde creëren.”

License to operate

Het gebouw van niet-financiële informatie neerzetten, begint bij het formuleren van een doel, een purpose. Van Praag: “Wat willen we op duurzaamheidsvlak bereiken? Een diverser personeelsbestand? Betere arbeidsomstandigheden in de keten? Minder CO2-uitstoot? De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn een mooi startpunt voor de boardroom om daarover na te denken. Welk doel past het beste bij ons? En nog belangijker: waar kunnen we de meeste maatschappelijke impact maken? Het feit dat je daaraan werkt, geeft je ook een license to operate in de maatschappij.”

Ontwikkelingen krijgen stuwkracht

Daarmee schetst Van Praag de ingrediënten om aan duurzame doelen te werken. “Maar ik besef ook dat het niet eenvoudig is omdat niet-financiële informatie uit verschillende bronnen uit verschillende hoeken van het bedrijf moet komen. Alle files en folders doorgaan is niet te doen en je creëert vervolgens ook nog geen audit trail. Je zult als CFO van een multinational dus een cloud based-samenwerkingsplatform moeten hebben waar wereldwijd de benodigde disciplines op aansluiten. Een platform dat de data en de workflows rondom niet-financiële informatie bij elkaar brengt en deze combineert met financiële gegevens.”

“Met zo’n platform consolideer je informatiestromen zoals je dat ook bij de financiële rapportages doet. Zo gaan meten, weten en werken aan doel samen. Ik vind dat dé uitdaging voor de CFO in de komende vijf jaar. Bij de CFO komen namelijk de trends van de transparantie van de informatievoorziening, de duurzame doelen en technologie samen. Bijna per dag krijgen die ontwikkeling meer stuwkracht. Het is aan de CFO om bij te blijven.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Workiva.

