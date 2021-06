CFO staat weer open voor nieuwe baan

CFO’s in Nederland staan weer open voor een nieuwe baan, nadat het afgelopen jaar maar weinig financiële topbestuurders een overstap maakten als gevolg van de coronacrisis, ziet recruitmentorganisatie Robert Walters.

In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tot nog toe 145 direct geadverteerde vacatures open voor de rol van CFO of financieel directeur, tegenover 87 in kwartaal één. Dit is tevens het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Overigens wordt een deel van de vacatures op dit niveau ingevuld zonder dat deze wordt geadverteerd.

Markt komt in beweging

“Wij merken dat de laatste twee à drie maanden de markt weer in beweging komt”, zegt Rob Steur, executive search-specialist bij recruitmentorganisatie Robert Walters. “Dan gaat het zowel om professionals die zelf op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, als om bedrijven die een nieuwe CFO willen aantrekken.”

Rustiger vaarwater reden om nieuwe uitdaging te zoeken

Eerder dit jaar vergeleek Robert Walters op basis van openbare data het verloop onder CFO’s in 2020 ten opzichte van een jaar eerder. Daaruit bleek dat het aantal CFO’s dat op zijn plek bleef zitten vorig jaar ongeveer driekwart hoger lag dan in 2019.

Volgens Steur voelden CFO’s en ook ander management op c-level zich dankzij de coronacrisis extra verantwoordelijk voor de organisatie. Zij wilden samen met het team strijden om de crisis goed door te komen en waren daarom honkvaster. Tegelijkertijd speelde ook mee dat een aantal CFO’s het laatste jaar risicomijdend bleek. Deze groep voelde misschien wel de kriebels om iets anders te gaan doen, maar wachtte tot de storm grotendeels was gaan liggen.

Nu de pandemie op zijn retour lijkt, staan beide groepen weer open voor een nieuwe uitdaging. Steur: “We zijn er nog niet helemaal, maar met de haven in zicht gaan CFO’s alvast om zich heen kijken. Want voordat je daadwerkelijk een nieuwe baan hebt ben je ook weer een aantal maanden verder.”

Financial risk en financial modelling belangrijke skills voor CFO

Niet alleen CFO’s zelf staan weer open voor een nieuwe baan, ook organisaties zijn met het einde van de pandemie in zicht weer vaker op zoek naar een nieuwe financiële topbestuurder. Daarbij kan het volgens Steur zo zijn dat een ander type CFO gezocht wordt nu bedrijven zich weer vaker op groei en expansie kunnen richten en minder op kostenbesparingen. “Dan ga je van een cost-driven CFO naar een business-driven CFO.”

Belangrijke skills die hiervoor nodig zijn, zijn onder meer financial modelling en financial risk. Hiermee kunnen CFO’s en hun team verschillende toekomstscenario’s op papier zetten waarbij allerlei variabelen worden meegewogen. Zo kunnen nieuwe kansen direct worden benut en tegelijkertijd grote risico’s worden vermeden.

Ook recruitment is volgens Steur een kwaliteit die steeds meer in opkomst is onder CFO’s. “Door de voortschrijdende digitalisering moeten CFO’s steeds vaker data analysts en data-savvy controllers om zich heen verzamelen die óók kunnen functioneren als business partner. Dan is het belangrijk dat je daarvoor de goede mensen aantrekt.”

