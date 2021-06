Chevron op matje vanwege belastingontwijking via Nederland

Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) neemt een klacht van vakbond FNV over belastingontwijking door het Amerikaanse olie- en gasbedrijf Chevron in behandeling. Die onderneming zou via Nederlandse brievenbusfirma’s miljarden euro’s rondpompen om zo het betalen van belastingen te voorkomen en daarover geen openheid van zaken willen geven.

FNV diende de klacht 2,5 jaar geleden in bij het NCP. Dat is een instelling die kijkt of bedrijven zich houden aan de richtlijnen van de OESO, de organisatie van hoofdzakelijk westerse industrielanden, over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stevig eindoordeel NCP

FNV-voorzitter Tuur Elzinga verwacht een “stevig eindoordeel” van het NCP, maar beseft ook dat zo’n oordeel niet veel uithaalt. “Het NCP kan geen straf opleggen en Chevron is tijdens gesprekken in de klachtprocedure van tafel gelopen. Dat laat zien dat Chevron zijn verantwoordelijkheid ontloopt.”

Meer heil in nieuwe wetgeving

Elzinga ziet dan ook meer heil in nieuwe wetgeving die een einde maakt aan dergelijke praktijken. “Dat is nodig, want Nederland is nog altijd een belastingparadijs waar de ontwijkmiljarden op een zilveren presenteerblaadje aan multinationals worden aangereikt.” Volgens FNV wordt door multinationals uit allerlei landen 1000 euro per seconde aan belasting ontweken via Nederlandse brievenbusfirma’s.

