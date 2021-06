CPB: wereldhandel licht gestegen

De wereldhandel is in april toegenomen, maar die stijging was wel veel minder sterk dan in de voorgaande maand. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse wereldhandelsmonitor.

De wereldhandel is in april toegenomen, maar die stijging was wel veel minder sterk dan in de voorgaande maand. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse wereldhandelsmonitor.Het CPB mat een stijging van 0,5 procent van de wereldhandel in april. In maart werd er nog 2,3 procent meer verhandeld tussen landen dan een maand eerder. Vooral China exporteerde en importeerde meer. Ook andere opkomende Aziatische economieën werden actiever op de wereldmarkt. In de Verenigde Staten en de eurozone was er maar weinig beweging.

Keldering in voorjaar 2020

Door de coronacrisis kelderde de wereldhandel in het voorjaar van 2020. Maar aan het begin van 2021 was de wereldwijde handel volledig hersteld van de pandemie en lag het niveau hoger dan voor de virusuitbraak.

