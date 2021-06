De 9 Succesfactoren van de BV Natuur

Het sterftecijfer onder bedrijven neemt al tientallen jaren toe ongeacht omvang, leeftijd of sector. De dood discrimineert niet, blijkt ook in de economie. De veranderingen, transities en crises vliegen ons om de oren, waardoor het voor bedrijven niet gemakkelijk is om te overleven.

Organisaties die meer toekomstbestendig willen worden, kunnen terecht bij een onconventionele inspiratiebron, die van ‘overleven’ een kunst heeft gemaakt: de biologische natuur. De natuur functioneert goedbeschouwd eigenlijk als een bedrijf. Dit bedrijf, de BV Natuur, produceert organismen in allerlei vormen en maten, verleent allerhande diensten en kent diverse bedrijfsprocessen. En als iets haar toekomstbestendigheid illustreert, dan is dat wel haar lange bestaan. Ondanks de vele (catastrofale) veranderingen waarmee ze is geconfronteerd, is ze al een slordige 4 miljard jaar non-stop in bedrijf: een indrukwekkende successtory.

Energietransities, informatierevoluties, klimaatverandering, technologische revoluties, innovatie, diversiteit, zelfsturing, leiderschap, fake news, circulaire economie, de BV Natuur heeft het allemaal al eens bij de hand gehad. De parallellen met de grote uitdagingen van onze tijd liggen dan ook voor het oprapen. Bovendien zal de BV Natuur – dankzij haar succesfactoren – nog miljoenen jaren succesvol blijven functioneren, met of zonder ons. Dat maakt dit originele boek een must read voor iedereen die zijn bedrijf of organisatie toekomstbestendig wil maken.

Over de auteur

Na haar studies natuurkunde en sterrenkunde, specialiseerde Ylva Poelman zich op het gebied van technische en sociaal-organisatorische innovatie. Ze staat bedrijven en organisaties bij op het gebied van innovatievraagstukken. Als expert op het gebied van bio-inspired innovation schreef ze columns voor dagblad Trouw onder de naam ‘De Bionische Vrouw’. Eerder verschenen van Ylva De natuur als uitvinder en als co-auteur Leiderschap in de digitale wereld.

