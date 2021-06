‘De Finance Run is dit jaar weer fysiek’

Financials kunnen hun hardloopschoenen en trainingsschema’s uit de kast halen, want de Finance Run gaat dit jaar definitief door. Op vrijdag 3 september verzamelen financieel professionals zich bij Restaurant de Bosbaan in Amsterdam voor de jaarlijkse wedstrijd.

De jaarlijks terugkerende Finance Run is hét hardloopevenement voor de financiële wereld. “Dit is een van de leukste runs in Nederland”, vertelt Ben Gosman van de Finance Run. ‘Alles is geregeld: parkeren, douchen, lockers, eten, drinken, et cetera en het hardlopen natuurlijk. Er is een uitgebreide netwerkmogelijkheid voor iedereen die in de financiële wereld actief is.”

Iedereen werkzaam in de financiële wereld is daarom de eerste vrijdag van september bijeen om gemoedelijk te netwerken na hun loopprestatie van 5, 10 of 21 kilometer.

Voor iedereen toegankelijk

Dit evenement is toegankelijk voor iedereen: van ambitieuze sporters die een stevige halve marathon willen neerzetten tot mensen die de sfeer willen proeven en misschien hun eerste 5 kilometerafstand rennen, en van CFO tot aan de junior financial. Als het goed is, zijn er in september geen of weinig coronabeperkingen meer, waardoor het netwerken naderhand weer als vanouds verloopt.

‘Vrijwel alles is in de buitenlucht, alleen de kleedkamer en toilet zijn binnen. Je loopt in de natuur en als er alsnog een limiet komt, dan gaan we daarmee dealen. Maar we gaan ervan uit dat we de Finance Run nagenoeg zonder restricties kunnen organiseren.’

Nieuwe doelen

De Finance Run is in eerste instantie in het leven geroepen om geld in te zamelen voor de stichting LEF. Inmiddels is de financiële behoefte van de stichting LEF afgenomen en daardoor is er nu ruimte voor 2 nieuwe Goede Doelen, te weten Kikid en Emma at Work.

Kidid ontwikkelt projecten om jongeren meer bewust te maken én in hun eigen kracht te zetten rondom verschillende thema’s zoals geld en schulden en Emma at Work ondersteunt jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. Finance Run empowers young people!

Dit artikel is gesponsord door Finance Run.

