Deadline PE-punten voor accountants eind juni

Accountantsvereniging NBA roept haar leden op om de verplichte PE-punten over het jaar 2020 zo snel mogelijk te halen. De deadline hiervoor ligt op 30 juni. De oproep is vooral gericht op accountants die nog niet voldoende PE-punten hebben vergaard.

‘Openbaar accountants hebben onder de PE-verplichting oude stijl de verplichting om minimaal 20 uur aan gecertificeerde cursussen te verwantwoorden. Heeft u in 2020 te weinige gecertificeerde cursussen gevolgd, dan kunt u dit tekort inhalen door inhaalactiviteiten te volgen bij PE-instellingen die in 2020 bij de NBA geregistreerd stonden als erkende PE-instelling‘, schrijft de NBA. ‘Aan de hand van het ontvangen deelnamecertificaat registreert u het overeenkomende aantal PE-uren op cursuscode 118620. Verricht u meerdere inhaalactiviteiten, telt u dan het aantal PE-uren van de verschillende inhaalactiviteiten op en registreer het totaal op de genoemde cursuscode. Bewaar de bijbehorende deelnamebewijzen, deze kunnen door de NBA worden opgevraagd.’

Ook voor de accountants in business geldt de verplichting minimaal 20 PE-uren te verantwoorden in 2020. Deze PE-activiteiten mogen zowel gestructureerd als ongestructureerd (zelfstudie en/of training on the job) zijn.