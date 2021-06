‘Duitse economie groeit minder sterk door toeleveringsproblemen’

De Duitse economie, de grootste van Europa, zal dit jaar minder sterk groeien dan eerder gedacht vanwege problemen in de toeleveringsketen, met name rond computerchips en grondstoffen. Dat meldt het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut Ifo.

Het Ifo-instituut rekent nu op een groei van de economie van de belangrijkste handelspartner van Nederland in 2021 met 3,3 procent. Dat was eerder 3,7 procent. Vanwege chiptekorten hebben bijvoorbeeld autoproducenten fabrieken of productielijnen tijdelijk stil moeten leggen, waardoor de industriële groei wordt geremd.

De Duitse centrale bank verhoogde vorige week juist nog zijn groeiraming voor dit jaar naar 3,7 procent, van een eerder voorspelde 3 procent. De Bundesbank wees daarbij op de voortgang met de vaccinatieprogramma’s en het afbouwen van de lockdownmaatregelen, waardoor consumenten meer geld gaan uitgeven.

Positiever over 2022

Onderzoeksinstituut Ifo uit München is wel positiever over volgend jaar. Voor 2022 werd de groeiraming verhoogd van 3,2 procent naar 4,3 procent. De Bundesbank rekent voor volgend jaar op een plus van 5,2 procent. De Ifo-onderzoekers hebben verder berekend dat de economische schade door de coronacrisis voor Duitsland in de periode 2020 tot 2022 uitkomt op 382 miljard euro.