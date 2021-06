E-facturatie: Peppol in opkomst in Nederland

Het Europese e-facturatienetwerk Peppol krijgt langzaam meer voet aan de grond. KPN maakte eind mei bekend om Peppol de norm te maken bij zakelijke klanten. Over ongeveer een jaar of twee moet dat rond zijn. De provider begint bij mkb-klanten en grote corporates met de omschakeling naar Peppol. Nu is de uitgaande facturenstroom nog grotendeels in pdf, slechts drie procent van de klanten van het bedrijf zijn momenteel bereikbaar via Peppol.

De voordelen van e-factureren zijn talrijk: snelheid, lagere kosten, minder fouten, veilige verzending, geen spookfacturen. Om deze voordelen te benutten is het gebruik van één standaardformaat voor e-facturen cruciaal. Gerard Bottemanne ziet als ICT- en accountingspecialist in Nederland momentum ontstaan rond e-factureren: “Je ziet dat we in Nederland nu op een punt komen dat steeds meer organisaties kiezen voor Peppol BIS V3. Dat lijkt de algemeen geaccepteerde standaard te worden”, vertelt hij in een interview op Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement. Bovendien is het beveiligde Peppol-netwerk beschikbaar voor het verzenden van e-facturen, met de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) als toezichthouder, facilitator en aanjager. Dit maakt dat e-factureren steeds toegankelijker wordt.

Digitale infrastructuur PostNL

Ook PostNL is dit jaar overgestapt op het netwerk voor e-facturen. De postdienst heeft een pilotproject afgerond en heeft ook gekozen voor de standaard als digitale infrastructuur om e-facturen te verzenden. PostNL is momenteel bezig om kleine groepen klanten toe te voegen om e-facturen te sturen in plaats van traditionele facturen, bijvoorbeeld in pdf.

Statusberichten facturen

KPN ziet ondertussen veel heil in de statusberichten die het netwerk kan leveren. E-retourberichten zijn al een tijdje mogelijk in Peppol, maar de functie is nog niet veel gebruikt in e-facturatiesoftware die netwerk ondersteunen. Met deze feature kunnen ontvangstbevestigingen of meldingen dat facturen zijn goedgekeurd automatisch worden verstuurd. Op die manier zien controllers het ook snel als er iets mis is gegaan met een verzonden factuur, zodat ze proactief actie kunnen ondernemen. Onder meer softwareleverancier Exact en TIE Kinetix gaan deze feature binnenkort ondersteunen.

Momentum voor Peppol

Bottemanne zegt dat e-facturatie via Peppol hiermee momentum heeft gekregen. Hij stelt dat dat branche- en beroepsorganisaties hun leden actiever zouden moeten wijzen op de voordelen die met e-factureren zijn te behalen, bijvoorbeeld VNO-NCW. Ook moet het gebruiksgemak volgens hem omhoog om e-facturatie laagdrempelig te maken. “Als e-factureren standaard aanstaat en ik als gebruiker weinig moeite hoef te doen om het te gebruiken, helpt dat natuurlijk enorm.”

