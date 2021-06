‘Economie herstelt snel, maar ook risico op bubbel op beurs’

Hoe overleeft uw bedrijf deze crisis? Volg de collegereeks!

De wereldeconomie lijkt sneller te herstellen dan gedacht en de vooruitzichten voor de Nederlandse economie zien er goed uit, heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Maar door dit optimisme is er ook een risico van bubbelvorming op de aandelenmarkten, zo benadrukte topvrouw Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ook was uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Knot toonde zich positief over de stand van de economie, ondanks de historisch grote economische krimp vorig jaar. Hij denkt dat naarmate de contactbeperkende maatregelen verder kunnen worden afgebouwd, het economisch herstel in de tweede helft van dit jaar behoorlijk zal versnellen. Knot gaf ook aan dat na het derde kwartaal het punt is bereikt waarop de coronasteun weer moet worden afgebouwd en de markt weer zijn werk moet doen.

Roaring twenties

Van Geest opperde zelfs dat er zomaar een soort ‘roaring twenties’ aan kunnen komen, als mensen straks massaal al het geld gaan uitgeven dat ze door de coronapandemie niet hebben besteed maar hebben opgespaard. Ze waarschuwde wel voor het risico van een stevige correctie op de aandelenmarkten, waar de koersen nu al een hele tijd flink oplopen. Want de kans dat er een bubbel ontstaat op de markten is volgens Van Geest doorgaans groter als er ook echt een reden voor optimisme is.