Ervaren commissarissen in trek bij AEX-bedrijven

Uit het European Board Monitor rapport van Heidrick & Struggles blijkt dat Nederlandse raden van commissarissen het hoogste percentage zetels hebben ingevuld met professionals met eerdere bestuurservaring (85 procent) ten opzichte van andere landen in Europa (59 procent). Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nederlandse raden van commissarissen hebben ook vaker dan in andere landen toezichthouders die ervaring hebben als CEO of CFO, een percentage van 56 procent vergeleken met 44 procent in de hele regio.

Als we specifieker kijken naar het profiel van de benoemde toezichthouders, blijkt dat Nederlandse raden van commissarissen uit de AEX-index vaker dan hun Europese collega’s de voorkeur geven aan personen van buiten Nederland: 76 procent van de zetels gaat naar personen van buiten de landsgrenzen, tegen een Europees gemiddelde van 40 procent. Wat genderdiversiteit betreft, blijft het aandeel van mannelijke en vrouwelijke bestuurders in Nederland in 2020 in evenwicht, met een verhouding van 54 procent versus 46 procent, wat ruim binnen het Europese gemiddelde ligt.

Streven naar ervaring

In een reactie op de bevindingen van het rapport zegt Marie-Hélène de Coster, verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten: “Nederland is de thuisbasis van enkele van de grootste bedrijven ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederlandse raden van commissarissen uit de AEX streven naar de benoeming van doorgewinterde professionals met internationale ervaring. Daarnaast laat het hoge percentage niet-uitvoerende bestuurders met CFO- en CEO-ervaring zien dat bedrijven zich lijken te hebben gericht op het consolideren van hun financiële en operationele capaciteiten in 2020, wellicht als reactie op de recente economische onrust.”

Ondanks de voorkeur van vorig jaar voor financiële en managementprofielen onder Nederlandse raden van commissarissen, zijn benoemingen op het gebied van sociale media/digitaal, cybersecurity en duurzaamheid in 2020 goed voor respectievelijk 20 procent, 7 procent en 5 procent. De Coster voegt daar nog aan toe: “Nu bedrijven geleidelijk aan het ‘nieuwe normaal’ beginnen te wennen, zijn er signalen van aanpassing aan de aspiraties van de nieuwe generaties en de uitdagingen van morgen. We kunnen verwachten dat brede thema’s zoals sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en diversiteit de komende jaren aan belang zullen winnen.”