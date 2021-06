Europese Commissie wil einde aan staatsgedreven fusies en overnames

Een fusie met of overname van een Europese beursgenoteerde onderneming door een partij die direct of indirect steun ontvangt van een niet-EU-lidstaat wordt binnenkort getoetst op oneerlijke concurrentie. In het uiterste geval kan een dergelijke overname of fusie door de Europese Commissie worden verboden. Dit staat in een door de Europese Commissie gepresenteerd voorstel voor een verordening, weet Eumedion.

Hoe realiseert u de perfecte bedrijfsovername? Meld u aan voor de masterclass

De verordening is erop gericht om oneerlijke concurrentie op de Europese interne markt tegen te gaan. Een onderneming die voor ten minste vijftig miljoen euro overheidssteun uit een zogenoemd derde land ontvangt en een EU-onderneming met ten minste vijfhonderd miljoen euro omzet wil overnemen of als fusiepartner wil, moet dat bij de Europese Commissie melden. Die kan dan onderzoeken of er oneerlijke concurrentie met EU-ondernemingen plaatsvindt. Gedurende het onderzoek kan de overname of fusie niet worden geëffectueerd.

Mogelijke boete

Als de transactie niet van tevoren is gemeld bij de Europese Commissie, dan kan aan de initiërende partij een boete worden opgelegd en kan de Europese Commissie de transactie alsnog gaan onderzoeken. Als uit het onderzoek naar voren komt dat de transactie de Europese interne markt inderdaad zal verstoren, dan kan de Europese Commissie maatregelen tegen de aanvrager treffen, zoals de verplichting om bepaalde activa af te stoten, bepaald marktgedrag te verbieden of om de transactie geheel te verbieden.

Positieve reactie Keizer

Het voorstel voor de verordening is inmiddels voor bespreking naar de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP) gestuurd. Deze instituties hebben recht van amendement. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft namens de Nederlandse regering op 5 mei jl. voorzichtig positief op het voorstel van de Europese Commissie gereageerd. Zij heeft, tezamen met haar Duitse en Franse collega’s, op 26 mei jl. verder gepleit voor een beoordeling van álle fusies en overnames door grote digitale platforms met een zogenoemde poortwachterspositie door de Europese Commissie.