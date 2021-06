Finance week: onlinekoopjesfestijn trekt aandacht

Amazon Prime Day, een van de grootste onlinekoopjesfestijnen van het jaar, houdt komende dagen waarschijnlijk niet alleen shoppers bezig. Naar verwachting zullen beleggers ook erg benieuwd zijn hoeveel er tijdens het evenement op maandag en dinsdag gespendeerd zal worden door consumenten verspreid over de wereld. Met name in de Verenigde Staten komt de economie de laatst tijd namelijk flink op stoom. Daardoor leven er op de financiële markten zorgen dat centrale banken eerder de rente willen verhogen en coronasteunmaatregelen gaan afbouwen. Dat laatste is iets wat beleggers niet graag willen.

De economische oververhitting, waarover sommige economen spreken, komt mogelijk ook naar voren in de verkoopcijfers van de aankomende Prime Day. Webwinkelconcern Amazon probeert op het evenement jaarlijks door fikse kortingen zijn verkopen op te voeren en meer abonnees te vinden voor zijn Prime-diensten. Als er komende dagen weer verkooprecords zouden worden gebroken, zegt dat mogelijk ook iets over het herstel van de economie en het tempo waarin landen de coronacrisis achter zich kunnen laten. Sowieso laat het verloop van Prime Day zien hoe Amazon er momenteel zelf voor staat.

Stevige koersverliezen

Vanwege de oplevende rente- en inflatieangst gingen zowel de Europese beurzen als Wall Street vrijdag al met stevige koersverliezen de handel uit. De brede S&P 500-index kende in New York zelfs de slechtste week sinds februari. Nadat de Federal Reserve woensdag had aangekondigd dat de rente waarschijnlijk eerder omhoog zal gaan dan gedacht, deed het hoofd van de Fed van St. Louis hier vrijdag nog een schepje bovenop. Hij verwacht eind volgend jaar al een renteverhoging in de VS.

Wetsvoorstellen

Grote techbedrijven als Amazon, en ook Google en Facebook, weten in de nieuwe beursweek ook om een andere reden de aandacht op zich gericht. Een belangrijke commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat stemmen over wetsvoorstellen die de dominante marktpositie van ‘Big Tech’ flink kunnen inperken. Het doel van de voorstellen is om te zorgen voor een eerlijkere concurrentie.

Beleggers buigen zich in de nieuwe beursweek daarnaast over een rentebesluit van de Bank of England. Verder presenteert de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus zijn resultaten en komen enkele grote Amerikaanse bedrijven, waaronder koeriersconcern FedEx en sportartikelenverkoper Nike, met nieuwe cijfers.

Aandacht voor coronavirus blijft

Daarbij blijven de ogen gericht op de ontwikkelingen rond het coronavirus en het tempo waarin landen hun restricties afbouwen. Ook staan er weer diverse macro-economische cijfers op de agenda en de olieprijzen zijn interessant om in de gaten te houden. Die zijn de laatste tijd flink opgelopen, met als gevolg dat ook de benzineprijs aan de pomp fors omhoog is gegaan.

Volg Executive Finance op LinkedIn! lang: en_US

Volg Executive Finance op LinkedIn!