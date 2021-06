Finance week: wat gaat de ECB doen met de rente?

De komende beursweek staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Op de agenda prijken amper nog in het oog springende bedrijfsresultaten, omdat het kwartaalcijferseizoen ten einde is. Wel blijft de aandacht natuurlijk onverminderd bij de ontwikkelingen rond corona en de geleidelijke heropening van economieën.

De kritiek op het coronasteunpakket van de ECB zwelt steeds meer aan. De vraag is of de centrale bank het al aandurft om steunpakketten af te bouwen. ECB-voorzitter Christine Lagarde zei onlangs dat onzekerheden vooralsnog blijven en niet alle lidstaten even snel en krachtig zullen opkrabbelen. Ze waarschuwde ook dat de pandemie sociale en economische littekens zal achterlaten. De stijgende inflatie in de eurozone zal volgens haar van tijdelijke aard zijn en zal volgend jaar afnemen.

Vervelende neveneffecten wegnemen

Een hogere inflatie is belangrijk voor een goede prijsstabiliteit en maakt het mogelijk dat de ECB op een gegeven moment de rentes weer wat kan verhogen. Volgens Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zouden daarmee ook een aantal vervelende neveneffecten van de lage rentes op de economie weggenomen kunnen worden.

Ook gaat de aandacht uit naar het historische akkoord dat de landen van de G7 dit weekend sloten met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Daarmee krijgen Europese landen meer rechten om bijvoorbeeld Amerikaanse techondernemingen als Facebook en Amazon te belasten. Het akkoord legt ook een bodem onder de vennootschapsbelasting wereldwijd.

De komende weken moet nog wel over veel technische details worden beslist, signaleerde de G7 eerder al. Voor het weekend werd al een doorbraak bereikt over de vraag hoe de opbrengst van het belasten van techbedrijven moet worden verdeeld.

Industriële productie

Beleggers verwerken de komende week ook cijfers over de industriële productie in verschillende landen als Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Van de industrie is al bekend dat de sector op volle toeren draait. Daarbij zitten tekorten aan onderdelen als chips, maar ook andere materialen het productieproces in de weg.

China maakte op zijn beurt bekend bedrijven in de toekomst verplicht te stellen informatie over klimaat en uitstoot openbaar te maken. Het land heeft hiermee al getest bij enkele commerciële banken en een aantal beursgenoteerde bedrijven, maar wil die verplichting verder uitrollen.