Fraude niet relevant, zolang er maar aan betaalplicht wordt voldaan

Voor één op de zes eindbeslissers is het niet relevant of een zakelijke relatie fraudeert, zolang er maar aan de betaalverplichting wordt voldaan. Ook laat ongeveer een kwart zich niet leiden door feiten: bij het aangaan van een zakelijke relatie, is hun onderbuikgevoel het belangrijkst.

Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Een opvallende uitkomst is dat vrouwen zich vaker laten leiden door hun ethische kompas dan mannen. Tegelijkertijd vindt 80 procent van de ondervraagde vrouwen de feiten belangrijker dan de relatie, terwijl dat voor mannen 69 procent is.

Ethisch kompas niet meegewogen

“We schrikken ervan dat zo’n groot deel van de eindbeslissers in de keuze voor een zakelijke relatie het ethisch kompas niet laat meewegen of de keuze bepaalt op een onderbuikgevoel”, zegt David Verheecke, Managing Director Benelux en Group COO van de dataspecialist. “Niemand kan in een glazen bol kijken, maar een goede indicatie van de financiële gezondheid en het ethisch handelen van potentiële zakelijke relaties, geven een grotere zekerheid voor een goede samenwerking.”

Weten met wie er zaken wordt gedaan

Maar een grote meerderheid van de respondenten (N=350 eindverantwoordelijken) vindt achtergrondinformatie over een zakelijke relatie wél belangrijk. Bijna driekwart noemde het belangrijk om precies te weten met welke mensen en bedrijven een relatie nog meer zaken doet. Ook vindt 77 procent dat hun organisatie een risico-inschatting moet maken van hun (potentiële) zakelijke relatie.