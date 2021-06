Fusie- en overnamemarkt dendert door ondanks coronacrisis

Hoe realiseert u de perfecte bedrijfsovername? Volg de masterclass!

De mondiale fusie- en overnamemarkt draait, ondanks de coronacrisis, overuren. In mei werd voor de derde maand op rij voor meer dan vijfhonderd miljard dollar aan deals gesloten, blijkt uit cijfers van Refinitiv die het Financieele Dagblad heeft ingezien.

Afgelopen maand bedroeg de waarde van alle fusies en overnames 533 miljard dollar. Daarmee komt het totaal dit jaar op 2400 miljard dollar te staan, wat 158 procent is boven het niveau in dezelfde periode van 2020.

Interessante koopjes

“Terwijl de stijgende aandelenmarkt het vertrouwen blijven stimuleren en de rentetarieven op recordlaagte blijven, waardoor lenen voor overnames goedkoop is, gaat het sluiten van deals in hoog tempo door”, schrijft analist Lucille Jones van Refinitiv in een rapport. Ze geeft daarnaast aan dat sommige bedrijven in financiële moeilijkheden zijn geraakt door de pandemie en daarmee interessante koopjes zijn geworden voor andere partijen.