Fusie en splitsing

Met fusie wordt gedoeld op het op voet van gelijkwaardigheid samengaan van twee of meer ondernemingen. In deze whitepaper wordt het begrip fusie ruimer gebruikt en omvat het begrip fusie mede overname. Daarnaast is ook aandacht voor de tegenhanger van juridische fusie: juridische splitsing.

Het volgende komt aan bod:

Fasen in een fusie- of overnameproces

Soorten fusies

Stappenplan juridische fusie of splitsing

Splitsing

Betrokkenheid van de accountant

