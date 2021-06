Fusie en splitsing: een stappenplan

Fusies en overnames komen regelmatig en in verschillende gedaanten voor. Waar moet u als financial op letten? Een stappenplan.

Fusies en overames komen vaak voor om als bedrijf te kunnen uitbreiden en te groeien, of om nieuwe kennis in huis te halen. Andersom wordt door aandeelhouders of eigenaren soms ook druk uitgeoefend het bedrijf te splitsen. Als bedrijfsonderdelen uit elkaar zijn gegroeid en niet meer bij elkaar passen, of om gezonde bedrijfsonderdelen te redden van slechte bedrijfsonderdelen. Als twee of meer ondernemingen samengaan of door een andere onderneming worden overgenomen, is sprake van een fusie. Er zijn drie vormen van fusie.

Aandelenfusie: de aandelen van de fuserende ondernemingen worden onderling geruild, zodat beide partijen een aandelenbelang in elkaars onderneming verkrijgen, of de overnemende onderneming betaalt contant voor de aandelen van de overgenomen onderneming. Bedrijfsfusie: de bezittingen en schulden van de overgenomen onderneming worden overgedragen. Het verschil met de aandelenfusie is dat er geen aandelen maar bezittingen en schulden worden overgedragen. Bij contractuele verplichtingen en schulden moet aan de schuldeisers toestemming tot overname van de verplichting worden gevraagd. De verkrijgende onderneming geeft nieuwe aandelen uit tegen inbreng van de te verwerven activa en passiva of betaalt hiervoor in contanten. Juridische fusie: het vermogen van een of meer rechtspersonen gaat onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt juridisch in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon.

Al deze fusievormen hebben met elkaar gemeen dat ze gericht zijn op het in economisch opzicht duurzaam samenbrengen van twee of meer ondernemingen. De aandelen- en bedrijfsfusie zijn niet specifiek in de wet geregeld, maar gebaseerd op het contractenrecht en voor zover de tegenprestaties bestaan uit aandelen, op bepalingen over uitgifte van aandelen en inbreng anders dan in geld.

De techniek van juridische fusie is een instrument om fusies en overnames rechtstreeks te effectueren zonder daaraan een aandelen- of bedrijfsfusie vooraf te laten gaan. De consequentie is wel dat ondernemingen aan gedetailleerde regels, procedures en termijnen zijn gebonden. In het algemeen kan worden gesteld dat het realiseren van een juridische fusie daardoor meer tijd kost, arbeidsintensiever en dus ook vooral duurder is dan een aandelen- of bedrijfsfusie.

Juridische splitsing

Een splitsing is de tegenhanger van een juridische fusie. Bij een juridische fusie gaat het om het samenvoegen van delen van een onderneming, terwijl het bij een splitsing om het uit elkaar halen van delen van een onderneming gaat. Een splitsing vertoont overeenkomsten met een juridische fusie. Net zoals bij een juridische fusie is er bij een splitsing bijvoorbeeld sprake van de overgang van vermogen onder algemene titel.

Stappenplan juridische fusie of splitsing

Voordat een fusie of splitsing kan worden geëffectueerd, moet er een procedure met nauwgezette termijnen worden doorlopen. Zie het stappenplan. Daarin staat in hoofdlijnen welke stappen een onderneming moet nemen om tot een juridische fusie of splitsing te komen. Een juridische fusie of splitsing kost tijd en dus geld. Daarom is het verstandig om het stappenplan rustig door te lopen en hier geen fouten in te maken.

Stappenplan

Het stappenplan om tot een fusie of splitsing te komen ziet er als volgt uit:

1. Doen van voorstel tot fusie of splitsing

De directies van de te fuseren of te splitsen vennootschappen stellen een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing op. Anders dan bij juridische fusie waar altijd één of meer gehele vermogens van één of meer vennootschappen overgaan op één vennootschap, waarbij de wet geen concrete beschrijving verlangt, moet bij juridische splitsing concrete beschrijving en waardering plaatsvinden, zowel van elk vermogensbestanddeel dat op een bepaalde verkrijgende vennootschap overgaat, als – als in het geval van afsplitsing niet het gehele vermogen wordt afgesplitst – van het deel van het vermogen dat bij de splitsende vennootschap achter blijft.

Bovendien zal een fiscalist bij juridische splitsing de Belastingdienst bij voorbaat op de hoogte willen stellen van het voornemen, om ongewenste belastingheffing te voorkomen.



2. Ondertekenen van het voorstel tot fusie of splitsing

Alle bestuurders en commissarissen van de betrokken rechtspersonen ondertekenen het voorstel tot fusie of splitsing. Als er een handtekening ontbreekt, dan wordt de reden daarvan vermeld.



3. Onderzoeken voorstel tot fusie

De waarde van het deel dat op een verkrijgende vennootschap over gaat moet positief zijn en ten minste overeenkomen met het totale gestorte kapitaal op de door de verkrijgende vennootschap toe te kennen aandelen. Sinds het afschaffen van de inbrengcontrole bij de bv op 1 oktober 2012 is bij een verkrijgende vennootschap die bv is, geen verklaring van een accountant meer vereist.

Alleen voor het geval een verkrijgende vennootschap een nv is, verklaart artikel 2:334bb BW de artikelen 2:94a respectievelijk 2:94b BW van overeenkomstige toepassing en is dus nog inbrengcontrole conform het bepaalde in die artikelen vereist. Dit betekent dat per verkrijgende nv een verklaring van een accountant moet worden opgesteld inhoudende dat de waarde van het deel van het vermogen dat deze vennootschap verkrijgt ten minste overeenkomt met het nominaal gestorte bedrag op de door haar toe te kennen aandelen.

Hebben de betrokken ondernemingen een ondernemingsraad, dan zal de ondernemingsraad om advies moeten worden gevraagd. Dit kan ook lopende de procedure van fusie of splitsing. Maar als het voorstel tot fusie of splitsing moet worden aangepast in verband met opmerkingen van de ondernemingsraad en het voorstel is al gedeponeerd, dan moet de hele deponeringsprocedure opnieuw worden gevolgd. Het is dus raadzaam dat een en ander is afgestemd voor de deponering/aankondiging van het voorstel.



4. Deponeren van het voorstel tot fusie of splitsing bij de Kamer van Koophandel

Voorafgaand aan de juridische fusie dient bij de Kamer van Koophandel het voorstel tot fusie of splitsing met de bijbehorende bijlagen, waaronder de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen, te worden gedeponeerd. In de toelichting op het fusievoorstel worden de redenen van de fusie en de gehanteerde waarderingsmethoden opgenomen. Deze toelichting wordt opgesteld door elk bestuur van de bij de fusie betrokken ondernemingen en ligt op de kantoren van deze ondernemingen ter inzage.



5. Bekendmaken deponering

De nederlegging c.q. openbaarmaking moet ook in een landelijk verspreid dagblad worden aangekondigd met opgaaf bij welke openbare registers de desbetreffende stukken zijn neergelegd of elektronisch toegankelijk zijn. Als de verkrijgende vennootschap het voornemen heeft het bestuur, dus niet de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het besluit tot fusie te laten nemen, moet dat in de aankondiging worden vermeld.

Eventueel worden de algemene vergadering van aandeelhouders en andere partijen over belangrijke wijzigingen in de omstandigheden die invloed op het fusievoorstel hebben gehad ingelicht.



6. Doorlopen verzetstermijn

Gedurende een maand na het verschijnen van de advertentie hebben schuldeisers de gelegenheid bij de rechtbank bezwaar tegen de voorgenomen fusie of splitsing te maken. Op gelegenheid van de rechter kunnen de partijen bij de fusie een wijziging in het fusievoorstel aanbrengen. Op verzoek van een schuldeiser kan een van de betrokken partijen bijvoorbeeld zekerheid ten behoeve van deze schuldeiser stellen.

De notaris vraagt na afloop van de verzetstermijn een verklaring van non-verzet aan bij de betreffende rechtbank(en). Ook de afgifte van een dergelijk verklaring kan een of meerdere dagen duren. Bovendien schrijft de Termijnenwet voor dat een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Is er tijdig verzet gedaan, dan mag de akte van fusie of splitsing pas worden getekend zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Als de akte van de fusie al is verleden, kan de rechter bevelen dat een waarborg wordt gesteld en daaraan een dwangsom verbinden.

7. Nemen besluit tot fusie of splitsing

Pas als aan alle formaliteiten is voldaan kan het besluit tot fusie of splitsing worden genomen en kan de akte van fusie of splitsing worden ondertekend. In de regel zal het besluit tot fusie moeten worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wordt het besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders van een nv of bv genomen, dan zullen de statuten van een onderneming voorschrijven dat voor fusie of splitsing een of andere meerderheid van stemmen van de aandeelhouders nodig is. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan is naast het besluit tot fusie van de algemene vergadering van aandeelhouders een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten de fusie afbreuk doet vereist.

Het besluit kan pas genomen worden nadat er tenminste een maand verstreken is sinds de publicatie, maar niet meer na zes maanden ná de publicatie. Daarvan moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt. Er kan gebruik worden gemaakt van volmachten. Houd daar bij voorbaat rekening mee en stel alle benodigde personen tijdig van het voornemen tot fusie en splitsing op de hoogte.



8. Passeren van de notariële akte van fusie of splitsing

Door het passeren van de notariële akte wordt de fusie of splitsing binnen zes maanden na de aankondiging van de fusie of splitsing gerealiseerd. Dit is het fusie- of splitsingsmoment. De fusie of splitsing gaat daags na het passeren van de akte in.

De akte bevat ook de statuten van de nieuwe rechtspersoon. Als ingevolge de fusie de statuten van de verkrijgende vennootschap moeten worden gewijzigd, is een ministeriële verklaring van geen bezwaar vereist. Op de notaris berust de plicht om aan de voet van de akte te verklaren dat de vereiste vormvoorschriften in acht zijn genomen. Laat hij dit na, dan is de fusie vernietigbaar.

Direct na de fusie of splitsing moet de loonadministratie aan gewijzigde werkgeversgegevens worden aangepast, de gegevens voor de omzetbelasting bij de Belastingdienst worden aangepast en moeten btw-nummers worden aangevraagd.



9. Inschrijven van de fusie- of splitsingsakte in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

De fusie- of splitsingsakte moet binnen acht dagen na het passeren van de fusie of splitsing in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden inschreven, met depot van een afschrift van de notariële akte en de aan de voet daarvan geplaatste notariële verklaring. Inschrijving en deponering moet geschieden in de dossiers van alle verdwijnende vennootschappen en de verkrijgende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap moet binnen een maand na de fusie aan andere openbare registers waarin de overgang van rechten of de fusie kan worden ingeschreven, opgave van de fusie doen. Als de verkrijgende vennootschap door de fusie registergoederen verkrijgt, dan moet zij binnen de genoemde termijn van een maand aan de bewaarder van het kadaster de voor de inschrijving van de fusie vereiste stukken aanbieden.

Eventueel kan tot maximaal zes maanden na het inschrijven van de fusie- of splitsingsakte in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bij de rechtbank een verzoek om ontbinding van overeenkomsten die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet ongewijzigd in stand blijven worden gedaan of een vordering tot vernietiging van de fusie of splitsing in in de wet omschreven gevallen worden gedaan.

Auteur: Ron Kieft, zelfstandig gevestigd onder de naam Bureau voor Administratie en Controle Kieft (BACK) bv te Hoofddorp

